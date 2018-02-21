Семьи российских наемников, убитых в Сирии (хотя предполагается, что их там не было), требуют объяснений у Путина

В Москве все громче слышны голоса семей наемников, требующих отчета у Кремля после гибели многих из них, в частности, в ходе заснятых американских авиаударов в Сирии несколько дней тому назад. Каков характер связи между этими наемниками и центральной властью? - задумывается на страницах Atlantico.fr Ален Родье, бывший офицер французской разведки, в настоящее время - заместитель директора Французского центра исследований проблем разведки (Centre français de recherche sur le renseignement, CF2R).

Так повелось, что наемники, прямо или косвенно использованные государством, никогда не подпадают под защиту своих властей, говорится в статье.

То есть наемники, стыдливо называемые контрактниками "частных военных компаний" (ЧВК), не полностью контролируются правительствами, прибегающими к их услугам. По сути, в ЧВК существует своя собственная иерархия, нередко весьма децентрализованная, которая способствует проявлению личной инициативы, способной оказаться пагубной, отмечает автор.

Стоит напомнить, что теоретически наемничество запрещено ООН, и каждый, кто стремится к этой профессии, должен осознавать, что по возвращении в свою страну он может преследоваться по суду, даже если "дело", которое он защищал, считается "правым", продолжает эксперт.

Для Москвы ЧВК под российским флагом являются запрещенными, но это не помеха - они зарегистрированы в иностранных государствах. Компания Вагнера, о которой сейчас пишут газеты, от которой откомандировано в Сирию порядка 7 тыс. человек, зарегистрирована в Аргентине. ЧВК "Славянский корпус", задействованный в Сирии в 2013 году на том же театре военных действий, зарегистрирован в Гонконге. Злые языки поговаривают, будто эти ЧВК могут проходить тренировку на территории баз российских вооруженных сил, что вполне возможно, пишет Родье. В основном это бывшие военнослужащие, и оклад денежного содержания специалистов и бывших офицеров может доходить до 4 тыс. долларов в месяц. В России на рассмотрении находится проект о легализации ЧВК - это могло бы обеспечить их членам социальную защиту.

Миссии первых ЧВК в Сирии сходны с боевыми заданиями их западных коллег на других театрах военных действий, таких как Афганистан и Ливия (как правило, эти страны требуют, чтобы компании нанимали местный личный состав), говорится в статье. Речь идет не о задачах с целью поддержки наступления, а о защите спецобъектов (следует отметить, что многие диппредставительства и частные фирмы прибегают к их услугам, чтобы обезопасить свои помещения), о сопровождении транспортных колонн, об обучении местной армии и полиции и т.д.

В сущности, для коротких и среднесрочных задач государству "экономичнее" использовать ЧВК, нежели служащих (военные и полицейские остаются служащими), которым затем надо платить на протяжении всей оставшейся карьеры и после выхода в отставку (или выходные пособия), описывает эксперт. Наемников же часто вербуют на период выполнения боевой задачи.

В случае с сирийским инцидентом 7 февраля, судя по всему, члены ЧВК (несомненно, принадлежащие к компании Вагнера) были приглашены для сопровождения сирийских ополчений, которые должны были захватить нефтяные поля, расположенные на востоке от Евфрата в регионе Дэйр-эз-Зор. Последний после ухода оттуда ИГИЛ* перешел под контроль "Сирийских демократических сил" (FDS), военизированного крыла американцев в Сирии, говорится в статье. ЧВК Вагнера оказалась в плохом месте и в плохое время.

Представляется также, что имела место плохая коммуникация между офицерскими составами, как российским (не знавшими о том, что готовится в данном месте), так и американским (не установившим российских граждан среди атакующих и по своей привычке стрелявшим не целясь, всеми наличными средствами), комментирует эксперт.

Пусть атака, убившая тридцать российских наемников, лишь косвенно задела Россию, стоит ли ожидать того, что Москва ответит на американский пуск ракеты? - задумывается Родье.

На данный момент эти цифры не проверены (как и все другие в этом конфликте, даже приводимые знаменитой "Сирийской обсерваторией прав человека", расположенной в Лондоне, которая "содержит многих информаторов в Сирии" и на данные которой систематически ссылаются СМИ).

Москва устами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой признала погибшими пять российских граждан. Самые пессимистичные голоса говорят о том, что погибло от 200 до 700 человек, что представляется чрезмерным, пишет автор статьи.

Как обычно, истина находится где-то между этими двумя величинами, и число убитых, оцениваемое в "тридцать" человек, может оказаться достаточно близким к реальности, считает Родье.

Но это никоим образом не предвещает будущего конфликта между русскими и американцами, поскольку речь идет о "частных" компаниях, официально не профинансированных Москвой, продолжает он.

Факт использования ЧВК в Сирии удобен для Москвы, так как это позволяет не учитывать их при подсчетах официальных потерь (40 убитых, в том числе два представителя высшего офицерского состава, с начала российского вторжения в конце сентября 2015 года), говорится в статье.

Сегодня, в ходе российской президентской кампании, эти потери служат средством для предъявления требования к "кандидату" Путину до 18 марта пролить свет на реально происходящее в Сирии. Григорий Алексеевич Явлинский, позиционирующий себя против него, требует объяснений по поводу помощи, оказанной ЧВК, и основания для наград, переданных некоторым ее членам. Еще задаются вопросы о его отношениях с Дмитрием Уткиным, бывшим офицером российских спецслужб, который возглавляет ЧВК Вагнера. Стоит призадуматься, а не вмешиваются ли американцы в российскую избирательную кампанию (не буквально, а с долей юмора), пишет Родье.

В заключение отметим, что наемники существовали всегда (самые известные - швейцарцы папской гвардии) и их число должно лишь возрастать, поскольку мы присутствуем при своего рода приватизации войны и безопасности. В экономическом отношении это более выгодно для правительств, утверждает эксперт.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.