Профсоюз голландских полицейских полагает, что в стране есть признаки "наркогосударства"

"В Голландии наблюдаются многие признаки "наркогосударства". Мелкие наркопреступники превращаются в состоятельных предпринимателей в гостиничном бизнесе, на рынке недвижимости и в индустрии отдыха. Наркотрафик ширится, а при имеющейся численности личного состава возможно задержать лишь одну из девяти преступных групп в секторе", - цитирует El Pais доклад Национального профсоюза полиции, который поступил в парламент этой страны. Журналистка Исабель Феррер отмечает: голландские полицейские считают, что их "бросили", и просят взять на работу в полицию 2 тыс. дополнительных сотрудников.

Ян Стрейс, глава профсоюза, полагает: "У нас нет ни ресурсов, ни возможностей для ареста "крупных шишек" (...). Хотя преследовать их - наш нравственный долг, детективы чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. В итоге за эту проблему расплачивается население".

При работе над докладом было опрошено без малого 500 полицейских, знатоков "параллельной экономики [наркобизнес], которая развивается, нечестно используя качественную инфраструктуру нашей страны", цитирует газета доклад. В документе также говорится: "Удается раскрыть только одно из пяти дел, не связанных с наркотиками, так как мы заняты делами о сведении счетов, кражах и насильственных преступлениях".