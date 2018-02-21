Смертельные эксперименты над детьми

В лечебнице Маммольсхёэ в немецком городе Кёнигштайн в 1940-е годы несколько детей погибли при тестировании медикаментов, передает немецкое издание Frankfurter Rundschau. Доктор Вернер Катель проводил здесь тестирование на детях запрещенного в то время препарата против туберкулеза под названием TB I 698 (тиосемикарбазон).

В одной из статей Немецкого еженедельного медицинского журнала два сотрудника Кателя писали в 1949 году о том, что доктор тестировал токсичный препарат на пациентах в возрасте от 9 месяцев до 22 лет, при этом два пациента погибли, передает издание.

Однако недавние исследования приходят к выводу, что в результате экспериментов Кателя погибли как минимум еще два ребенка. Так, 10-летняя девочка умерла в результате применения препарата под названием "Контебен" (Conteben), предназначенного для взрослых. Только смерть девочки привела Кателя к пониманию, что препарат может применяться "только в особенных клинических случаях" для детей до 12 лет и вообще не должен применяться для детей младше 6 лет, пишет на страницах отраслевого исторического журнала "1999" Томас Герст.

На запрос издания в союзе земельных районов и городов районного значения федеральной земли Гессен, к которому относится клиника, ответили, что союз "чрезвычайно испуган тем фактом, что в клинике проводились эксперименты с запрещенным препаратом". Эта тема "до сих пор нами не проработана", сообщили представители ведомства. Кроме личного дела Вернера Кателя, в архиве ничего не найти. Медицинские карточки 1947-1954 годов не сохранились. "Мы проведем интенсивное расследование", - заявили в ведомстве.

Доктор Вернер Катель был членом созданного Гитлером Комитета по научной регистрации тяжелых наследственных заболеваний. Его эксперты, в том числе и Катель, принимали решение об отправке младенцев и детей в учреждения, где они подвергались эвтаназии, говорится в статье.