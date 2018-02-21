Обвинительное заключение показывает, что главной мишенью российской операции по насаждению влияния была Клинтон

"В обвинительном заключении спецпрокурора о российском вмешательстве освещены новые подробности этой операции, показывающие, что тайная операция в рамках "информационной войны" была направлена, прежде всего, на предотвращение избрания Хиллари Клинтон, - сообщает Билл Герц в The Washington Free Beacon. - 13 россиян и подставная компания, которым было предъявлено обвинение Большим жюри, участвовали в изощренной тайной кампании по насаждению влияния на президентские выборы 2016 года и сеянию раскола в Соединенных Штатах".

"Россияне, наряду с двумя финансировавшими их организациями и группой интернет-троллей под названием "Агентство интернет-исследований", обвиняются по восьми уголовным статьям в соответствии с четырьмя федеральными законами, в том числе заговоре, попытке подорвать американскую политическую систему, в том числе президентские выборы 2016 года, - говорится в статье. - Однако в обвинительном заключении нет новых разведданных, которые связывали бы [российское] правительство с организацией, стоящей за координированной схемой под названием "Операция Лахта", в ходе которой американские социальные сети и СМИ использовались для насаждения политического влияния".

"В обвинительном заключении сообщается, что разведка и правоохранительные органы впервые узнали о планах вмешательства летом 2014 года - за два года до даты, указанной в последнем ежегодном докладе разведывательного сообщества США об угрозах безопасности", - указывает автор.

"Обвинительное заключение, обрисовывающее изощренный план вмешательства в выборы, контрастирует с упомянутым докладом, составленным ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности, - говорится в статье. - Доклад слегка отличается от обвинительного заключения тем, что в нем ясно сказано, что операция по насаждению влияния была проведена по приказу российского президента Владимира Путина".

"Относительно поддержки, оказанной Трампу Россией, в докладе говорится, что россияне хотели помочь Трампу победить, дискредитируя Клинтон, посягнувшую на Белый дом. ЦРУ и ФБР озвучили высокую степень уверенности в этом суждении, а АНБ - умеренную степень уверенности, - передает журналист. - В обвинительном заключении не говорится о российских кибератаках или публикации в сети украденных электронных писем во время кампании. В докладе разведсообществ говорится, что вторжения Москвы в компьютеры Национального комитета Демократической партии и Джона Подесты (председателя штаба Клинтон), а также других политических фигур были частью плана насаждения влияния с использованием кибертехнологий".

"Согласно обвинительному заключению, американские власти впервые узнали об операции по насаждению влияния примерно в июне 2014 года, вслед за получением новости, что российская группа хакеров получила внутренние документы от "Агентства интернет-исследований", - говорится в статье. - В обвинительном заключении не говорится, как прокуратура узнала подробности об операции. Однако в нем цитируются внутренние электронные письма и другие коммуникации, использованные россиянами. Это позволяет предположить, что подробности были получены из разведданных, собранных шпионами из плоти и крови или электронными перехватчиками за годы российской активности или после того, как ее операции были выставлены напоказ в сентябре".

"Организация стремилась отчасти провести так называемую "информационную войну с Соединенными Штатами Америки" через вымышленных американцев из социальных сетей и интернет-СМИ", - говорится в 37-страничном заключении.

"Данное обвинительное заключение - первый правовой акт против россиян, имеющих отношение к попыткам повлиять на исход президентских выборов в США", - отмечает Герц.

"Также создается впечатление, что данное судебное дело подрывает теорию заговора, которой придерживаются многие демократы, утверждающие, что штаб Трампа сговорился с Россией, чтобы одержать победу над Клинтон, - указывает журналист. - Напротив, детали обвинительного заключения позволяют предположить, что целью расчетов, стоящих за операцией, было скорее помешать избранию Клинтон, чем поддержать маловероятную кандидатуру республиканского номинанта Дональда Трампа".