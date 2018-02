21 февраля 2018 г. Иван Крастев | The Guardian Европа имеет дело с потенциальным кризисом на Балканах. Ей надо безотлагательно принять меры Текущая ситуация на Западных Балканах - серьезный экзамен для ЕС на способность мыслить и действовать в качестве геополитического игрока, пишет в The Guardian Иван Крастев, руководитель Centre for Liberal Strategies (София, Болгария). Цель новой стратегии, о которой ЕС объявил в начале февраля, - поощрение реформ в Сербии, Черногории, Боснии-Герцеговине, Косово, Македонии и Албании через восстановление перспектив их членства в ЕС. Крастев комментирует: "Брюссель правильно разъясняет, что статус-кво неустойчив. Но, если последующих мер не будет, объявление (о возможности приема в ЕС. - Прим. ред.) рискует спровоцировать нестабильность в регионе. Больше всего Евросоюзу следует опасаться повторения украинского сценария, при котором правительственная поддержка тяги в Европу провоцирует негативную реакцию противников расширения (читай, России) вместо того, чтобы сплотить вокруг этого проекта правительства европейских стран". Крастев указывает на геополитические перемены. В 2003 году, когда ЕС впервые пообещал странам региона членство в блоке, "Россия рассматривала Балканы преимущественно как зону транзита для экспорта своих энергоносителей на западноевропейские рынки. Тогда Москва стремилась сохранить хоть какое-то влияние, а не конкурировать с Брюсселем". Турция "с энтузиазмом оценивала собственные шансы на вступление в ЕС и поэтому формулировала балканский курс так, чтобы продемонстрировать Европе свою стратегическую ценность. В те времена на Балканах никто не говорил о Китае", пишет автор. "Сегодня геополитическая конкуренция - очень бурная", - указывает Крастев. Например, Китай в этом году должен стать крупнейшим зарубежным инвестором в Сербии. "Готов ли ЕС предложить компенсацию, если в результате интеграции в ЕС эти государства потеряют китайские инвестиции?" - говорится в статье. Москва "готова на все, чтобы не допустить вступления Македонии в НАТО: не из-за ее стратегической значимости, а из-за символической ценности этого шага", продолжает автор. "Балканы - регион, где Россия может прилагать усилия для дестабилизации ЕС почти без политических издержек для себя, будь то финансовые затраты или риск конфронтации с США. Поэтому дело европейской дипломатии - убедить Москву, что эскалация напряженности не отвечает ее интересам. Готов ли ЕС к этому?" - вопрошает эксперт. А какие карты будет разыгрывать турецкий президент Эрдоган? "В то время как Анкара пытается наращивать влияние на мусульманские общины на Балканах, Москва использует свои рычаги в отношении православных. Возможно ли, что Россия и Турция станут координировать политику, как они попытались сделать это в Сирии?" - размышляет Крастев. "Если ЕС не осознает вовремя эти новые геополитические реалии, его стратегия для Западных Балкан кончится неудачей", - заключает автор. Источник: The Guardian