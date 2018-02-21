В Сирии появляются абсурдные альянсы

"Война в Сирии превратилась в сумасбродный геополитический обмен ударами. Ясно одно: за кулисами за ниточки дергает Путин", - считает Озан Демиркан, журналист немецкого издания Handelsblatt.

"То, что произошло в Сирии за несколько часов, выходит за рамки любого воображения, - пишет журналист. - Палачи Асада за одну ночь убили 100 мирных жителей. Одновременно стало известно, что Дамаск теперь сотрудничает с поддерживаемыми США "Отрядами народной самообороны" (YPG), чтобы противодействовать турецкому наступлению на севере страны. Может ли ситуация быть еще абсурднее? Вряд ли".

Каждый в Сирии хочет сказать свое слово, и союзы сменяют друг друга все быстрее, отмечает автор.

Один человек держит все в поле зрения: Владимир Путин. "Российский президент намерен любой ценой поддерживать Асада. Так он сможет ослабить позиции США в регионе и в мире и одновременно расширить свое влияние на побережье Средиземного моря. Европа дает ему в этом свободу действий. Это ошибка", - уверен Демиркан.

Путин разрешил Асаду поддержать бойцов YPG. Его расчет: такой шаг собьет с толку Вашингтон, который ни при каких условиях не хочет контактировать с сирийским режимом. Вполне вероятно, что США могут скоро отозвать свои войска из Северной Сирии, полагает журналист. "На взгляд западных наблюдателей, хаос нарастает, на взгляд Кремля, все идет по плану. Путин и Асад шаг за шагом возвращают себе власть в стране", - констатирует автор.