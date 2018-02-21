"Никто всерьез не верит, что он может стать президентом вместо Путина"

В интервью с корреспондентом немецкого издания Handelsblatt Андре Балленом миллиардер Борис Титов, глава "Партии роста", говорит о бесперспективности своей кандидатуры на президентских выборах, а также о неудачной экономической политике страны.

"Господин Титов, вы сами не видите для себя шансов на президентских выборах. Почему вы баллотируетесь?" - спросил журналист.

"Выдвижение своей кандидатуры - это хорошая возможность познакомить людей с нашей миссией, - ответил политик. - Общественное мнение должно быть на нашей стороне, чтобы продвигать смену курса в экономике".

"Это значит, что вы вообще не боретесь за президентство?" - "Я не наивный. Я понимаю, что Путин имеет сегодня значительное преимущество перед всеми остальными. Я думаю, ни один из оппонентов Путина не верит всерьез, что он может стать президентом", - сказал Титов. "Когда Алексей Навальный говорит: "Не ходите на выборы", это очень плохо, - полагает он. - Если мы, предприниматели, не пойдем на выборы, власть подумает, что нам все равно".

Говоря о Навальном, собеседник издания также отметил: "С юридической точки зрения у него слабая позиция. (...) С политической точки зрения я вижу это иначе: чем больше конкуренции, тем лучше. Думаю, Навальный представляет лишь малую часть населения, и, если бы его допустили к выборам, это стало бы очевидным".

"Существовали домыслы, что на выдвижении вашей кандидатуры в качестве демократического отвлекающего маневра настоял Кремль", - отметил корреспондент.

"На эту тему у меня в Кремле был один-единственный разговор. (...) Я спросил ответственного куратора выборов в администрации президента, не будет ли конфликта интересов, если я выдвину свою кандидатуру. Я получил ответ: "Принципиально конфликта интересов нет", - и тогда мы внутри нашей партии решили, что я буду выдвигаться", - рассказал политик.

Говоря об отношениях с Путиным, Титов подчеркнул, что находится с президентом в "чисто профессиональных отношениях".

"Главное, чего он добился, это стабильность после 1990-х годов. (...) Путин вернул гражданам самосознание", - заявил Титов, отметив, что внешняя политика, тем не менее, должна основываться на сильной экономике, а таковая в стране отсутствует.

Отвечая на вопросы о ситуации на Украине, Титов сказал, что поддерживает политику в отношении Крыма, так как она "справедлива", и отметил, что необходим новый формат решения проблемы на Востоке Украины: нейтральный контингент ООН должен гарантировать там безопасность и демилитаризацию. В восстановлении украинской экономики должны, по мнению политика, участвовать не только Россия и Украина, но и европейские страны.

Говоря о недостатках политики Путина, Титов подчеркнул, что у Путина отсутствует план на будущее, нет стратегии развития, в то время как у его партии она есть. Если бы он получил задание на реализацию своей стратегии развития, Титов, как заметил корреспондент, готов "стать премьером Столыпиным при императоре Путине".

Хотя Россия улучшила позиции в рейтинге Всемирного банка, оценивающем благоприятность условий ведения бизнеса, этот показатель не учитывает "давление высоких тарифов, коррупцию, уголовное преследование и постоянный контроль за предпринимателями", указал Титов. "Инвестиции сокращаются, больше всего - с 2014 года. Нам нужны серьезные изменения", - констатировал политик.

Отвечая на вопрос о воздействии западных санкций на российскую экономику, Титов отметил: "Наших подопечных, предпринимателей малого и среднего бизнеса, санкции не коснулись, в то время как нефтегазовая отрасль, крупные банки и оборонный сектор, конечно, пострадали. На нас, скорее, действуют "внутренние санкции", то есть жесткая денежная политика Центробанка".