21 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Американцы в ярости от пропаганды Кремля США обвинили более десятка россиян и организаций из России в участии в широкомасштабной попытке вмешаться в американскую политику. "Путин держал американцев за лохов, - пишут СМИ. - Российский диктатор превратил сторонников Трампа в полезных идиотов XXI века". Спецслужбы США не исключают вмешательства в выборы 2018 года. YouTube и Instagram не должны прогибаться, когда Роскомнадзор требует удалять материалы "по прихоти Кремля", считает WP. "Элис Нортон разместила на кулинарном вебсайте сообщение о чрезвычайной ситуации в День благодарения в 2015 году. Вся ее семья получила пищевое отравление, поев купленной в Walmart индейки", - пишет корреспондент The Wall Street Journal. За считанные часы пользователи Twitter повторили ее заявление тысячи раз, и была опубликована новостная статья, где говорилось, что 200 человек оказались в критическом состоянии, поев испорченной индейки. "И в чем подвох? В том, что нью-йоркские чиновники из сферы здравоохранения говорят: в городе не было вспышки пищевых отравлений, подходившей под это описание. Пресс-секретарь Walmart Inc. сказал, что его компания заметила эти посты, но решила, что они сфабрикованы, и не стала проводить более глубокое расследование их происхождения", - передает автор. Между тем многие обвинения поступили с аккаунтов, связанных с прокремлевским пропагандистским агентством, которое канцелярия спецпрокурора Роберта Мюллера обвинила во вмешательстве в американскую политику, говорится в статье. Эксперты по безопасности полагают, что более ранние посты были разминкой перед выборами 2016 года в США, говорится в статье. "Хотя невозможно с уверенностью сказать, что было на уме у россиян, публиковавших фальшивые истории в 2014 и 2015 годах (в том числе рассказы о зараженной воде, терактах и взрыве на химзаводе), эксперты говорят, что россияне словно бы проверяли, насколько американцы могут им поверить", - указывает журналист. Почти 100 пользователей Twitter, связанных с постом Нортон об инциденте в День благодарения, входили в число 2,7 тыс. аккаунтов, которые Twitter деактивировал в конце прошлого года, потому что их контролировало "Агентство интернет-исследований" - организация из Санкт-Петербурга, которая, по словам Минюста США, распространяла российскую пропаганду в интернете, говорится в статье. "Наша газета проанализировала сообщения, размещенные в 2710 аккаунтах, контролируемых россиянами, - сообщает корреспондент. - Общая картина этой деятельности представляет собой редкий образец попытки манипулировать мышлением американцев извне. Те, кто стоит за этими попытками, воспользовались рядом социальных сетей, телевещательных организаций, вебсайтов, публикующих фальшивые новости, Википедией и, в одном случае, федеральным регламентирующим органом". "Многие пользователи, причастные к более ранним кампаниям, приняли участие и в атаке на президентские выборы в США, выступая в основном на стороне Дональда Трампа и Берни Сандерса и хуля Хиллари Клинтон и Джеба Буша, уже в середине 2015 года", - говорится в статье. "На прошлой неделе руководство американской разведки сообщило, что ожидает вмешательства россиян в выборы в Конгресс, которые пройдут в середине президентского срока Трампа", - передает автор, добавляя, что Россия отрицает вмешательство в выборы 2016 года. "В ноябре 2013 года три российских политтехнолога вылетели из Москвы в Нью-Йорк", - пишут журналисты Bloomberg Лорен Эттер и Илья Архипов. Несколько дней они "ходили на экскурсии по Манхэттену, съездили в Вашингтон и Детройт, выпили водки в ресторане на Брайтон-Бич и пели хором под гитару вместе с эмигрантами из России". Их начальником был Евгений Пригожин. Этот "помощник президента Путина заказал фильм, где бы изображалась обнищавшая и истерзанная преступностью Америка", пишут журналисты. "Мы ездили, чтобы встретиться с русскими, которые живут в Нью-Йорке, и выяснить, по каким причинам жить там - мучение", - сказал Олег Матвейчев, входивший в эту группу. Издание напоминает, что Пригожин и три его компании упомянуты в обвинительном заключении, которое обнародовал спецпрокурор Роберт Мюллер. В 2014 году, сказано в обвинении, несколько россиян съездили в США под ложным предлогом, "чтобы собирать разведданные для своих операций вмешательства". "Поездка в 2013 году, впервые описанная московской "Новой газетой" и подтвержденная Bloomberg, демонстрирует, что этим усилиям предшествовал как минимум еще один проект. Она также позволяет увидеть многосторонний характер машины пропаганды, которую создал Пригожин. Матвейчев сказал, что поездка в Нью-Йорк, целью которой было укрепление поддержки Путина внутри России, была совершена по инициативе Пригожина без какого-либо участия Кремля", - передают авторы статьи. Однако такая операция наверняка поддерживалась российской разведкой, считает Джон Сайфер, отставной высокопоставленный сотрудник ЦРУ, руководивший операциями в России. "По словам одного бывшего кремлевского чиновника, примерно в 2011 году Пригожин с одобрения Путина предпринял усилия в области интернет-троллинга", - говорится в статье. "Он читает газеты каждое утро, сайты, смотрит телевизор, - сказал Матвейчев. - Потом он раздает задания: "Смотрите, что случилось в Сирии. Пишите комменты о том, что в Сирии все нормально". "Думаете, я получаю деньги от Кремля за то, что создаю пропаганду каждый день с заката до рассвета? - сказал Матвейчев, подразумевая популярный блог, публикуемый им с 2010 года. - Я офицер информационной войны". Колумнист The Washington Post Дана Милбэнк также комментирует обвинения спецпрокурора Мюллера: "Владимир Путин держал американцев, представителей всего политического спектра, за лохов. В частности, российский диктатор превратил сторонников Трампа в полезных идиотов XXI века". "Выражение "полезные идиоты", часто приписываемое другому правителю по имени Владимир, относилось к жителям Запада, которыми успешно манипулировала советская пропаганда. Но даже у Ленина должно было вызвать улыбку то, как Путин использовал американцев в 2016 году, чтобы поддержать Трампа или, по меньшей мере, навредить Хиллари Клинтон", - считает автор статьи. Через группы в Facebook, такие как "Быть патриотом", русские организовывали демонстрации в Нью-Йорке, Флориде и Пенсильвании, рассказывает Милбэнк. Они привлекли более 100 тыс. подписчиков в Twitter-аккаунт, якобы подконтрольный Республиканской партии в Теннеси. Они платили американцам, чтобы те строили клетку и надевали костюм Клинтон в тюремной одежде. Они распространяли хэштеги в поддержку Трампа и оплачивали предвыборную рекламу, в которой среди прочего говорилось: "Хиллари - Сатана, ее преступления и ложь доказали, насколько она порочна". "Вмешательство Путина, теперь разоблаченное, должно пристыдить нас и заставить объединиться. Но этого не произойдет, потому что самым полезным идиотом из всех оказался президент, который сосредоточен только на себе", - заявляет колумнист. "В приступе самооправдания в прошедшие выходные Трамп указывал пальцем куда угодно, только не в сторону Москвы", - отмечает автор. Трамп набросился на Барака Обаму, конгрессмена-республиканца Адама Шиффа, Клинтон, собственного советника по нацбезопасности, ФБР, CNN и даже на Опру Уинфри. Возможно, Трамп решил, что "тролли" подобны нежным созданиям из мультфильма DreamWorks. "Но эти русские тролли - не прелестные фигурки с цветными волосами, и на их атаку на США нельзя отвечать объятиями", - подчеркивает обозреватель. "Отказываясь реагировать на эту атаку со стороны России, Трамп продолжает играть роль полезного идиота, потому что это соответствует его эгоистическим целям. Но неужели его сторонники позволят Путину по-прежнему держать себя за дураков?" - заключает Милбэнк. "Каков хороший, надежный тест на открытость общества? Может ли гражданин опубликовать в сети что-то, назвав президента жуликом или дураком? Не в России, где нет свободы слова и правят прихоти Кремля", - говорится в редакционной статье The Washington Post. В недавно опубликованном видео Алексей Навальный "дает веские основания предполагать, что российский олигарх Олег Дерипаска заискивал перед кремлевским чиновником Сергеем Приходько на борту своей яхты, а также выдвигает некоторые спекулятивные теории насчет российского вмешательства в выборы в США в 2016 году". Видео уже получило более 5 млн просмотров. "Но властные структуры Путина - а они очень персонифицированы - восприняли это как оскорбление. Дерипаска обратился в суд и добился распоряжения удалить некоторые видеозаписи", - пишет газета. Роскомнадзор потребовал от YouTube, Instagram и российских СМИ удалить оскорбительные материалы. Российские издания повиновались, как и Instagram, который принадлежит Facebook. YouTube направил предупреждение сотрудникам Навального, но пока видеоролик не удалил. "Давление на западных технологических гигантов затрагивает саму суть нарастающей проблемы. Обязуясь подчиняться местным законам, они рискуют стать инструментами цензуры в авторитарных государствах. Это, возможно, жесткий призыв, но было бы неплохо, если бы больше технологических компаний заявили автократам: "Отвалите". То, что Instagram прогнулся, выглядит как предательство важнейших ценностей", - пишет The Washington Post.