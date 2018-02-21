Дмитрий Гудков: "Российские элиты не хотят конфликта с Западом"

"Среди российской элиты существует консенсус о том, что нельзя вступать в конфликт с Западом и развязывать войну санкций. Нужно отменить эмбарго и быть частью мировой экономики", - сказал во вторник российский оппозиционер Дмитрий Гудков в интервью информагентству EFE, которое публикует La Vanguardia. Журналист Игнасио Ортега отмечает: "Гудков предостерегает: в случае, если Путин будет переизбран на президентских выборах 18 марта, "следующие 6 лет будут бурными", и уже существует "явный раскол в элите, хотя он пока не обнажился".

"Результаты президентских выборов покажут, как россияне смотрят на победу Путина: как на легитимное сохранение власти или как на фарс, который подорвет доверие к политической системе. Полагаю, что второй вариант возобладает", - предположил Гудков.

"Соответственно, он считает, что Путину придется покинуть Кремль, поскольку элиты стареют, а в российском обществе все больше востребованы перемены", - пишет издание.

"Переходный политический период в России будет неспешным, но мы оказались в точке невозврата. Россияне хотят перемен, но Путин не ассоциируется с переменами. Людям страшно, так как они думают, что это будут перемены к худшему, но реформ они хотят. И в какой-то момент эта жажда конвертируется в политизированную массу", - сказал Гудков.

"Он напоминает, что "все" новые политические лидеры "находятся в рядах оппозиции" - от Алексея Навального до Ксении Собчак или Ильи Яшина", - говорится в статье.

По словам автора, Гудков считает позитивным выдвижение Собчак на президентских выборах, так как она может стать "соединительным звеном" между элитой и молодежью. Он отрицает, что кандидатура Собчак - это кремлевский проект, направленный на дискредитацию оппозиции.

Гудков считает, что первой целью оппозиции должны быть выборы мэра Москвы. Даже если оппозиция наберет лишь 20% голосов, Гудков предлагает создать партию, чтобы на выборах 2021 года пройти в Думу.