США больше не отвечают за организацию мирового порядка. Трамп сказал: "Каждый за себя"

"Мир эпохи Трампа больше не знает, какому святому молиться. Европейцы начинают это понимать, китайцы тоже", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"За 13 месяцев этот президент-разрушитель уже трансформировал международные отношения. С точки зрения Европы сначала была первая фаза, оптимистическая, когда мы думали, что "реальность власти образумит его", - пишет журналистка. - Когда благоразумие спонтанно не вернулось, мы перешли ко второй фазе, называемой "взрослые в комнате": этот президент решителен лишь в своих твитах, но, по крайней мере, он окружен несколькими разумными людьми - в основном генералами".

"Зрелище, представшее взорам 16-18 февраля на Мюнхенской конференции - ежегодной обедне с певчими, где главы государств, премьер-министры и министры обороны и эксперты дебатируют во вопросам безопасности на планете, - стало иллюстрацией третьей фазы: через Овальный кабинет прошли несколько взрослых, но им не удалось взять власть", - считает Кауфман.

Выступление в Мюнхене генерала Макмастера, советника президента США по нацбезопасности, было похоже на речь взрослого, отмечает автор. Тут же последовал твит Трампа: Макмастер "забыл" сказать главное - что президент чист перед лицом предъявленных ему обвинений о сговоре с русскими во время избирательной кампании.

Теперь нетрудно представить, почему другой генерал из администрации Трампа, присутствующий в Мюнхене, министр обороны Джеймс Мэттис предпочел не выступать публично, пишет Кауфман. "С Мэттисом нам удается сработаться, - сказал один европейский ответственный руководитель. - Проблема в том, что мы никогда не знаем, кто скажет последнее слово и будет ли одобрено то, о чем мы договорились".

От Вашингтона до Мюнхена, американские парламентарии и официальные лица пытаются успокоить своих европейских собеседников с помощью старой песни: "Не судите по твитам, больше смотрите на наши поступки". Но они уже неубедительны, указывает Кауфман.

"Каковы последствия на мировой арене? Американского лидерства больше нет, - утверждает автор статьи. - США по-прежнему действуют за пределами своих границ, они не замкнулись внутри страны: там, где их интересы приказывают им вмешаться, они проявляют себя. Но они больше не считают свой обязанностью организовывать мировой порядок. Трамп прямо сказал в ООН и в Давосе: каждый за себя".

"В этом году Мюнхенская конференция прошла под девизом "К краю пропасти и обратно?" - передает журналистка. - Пропасть была замечена, но обратная дорога не найдена. Мир находится в плохом состоянии, кризисы множатся и становятся тяжелее. Здравомыслящие европейцы осознали опасность. Они организуются, чтобы снова вырулить на правильный путь, без американского лидерства, но их упряжка порой тянет их в противоположные стороны, то на восток, то на запад".

Кауфман напоминает, что Евросоюз был задуман в качестве игрока на международной арене. Европе необходимо достичь "стратегической самостоятельности", сказал в Мюнхене французский премьер-министр Эдуар Филипп. И выстроить для себя "общую стратегическую культуру", сказали другие.

"В то время как арабский мир рушится, Турция - член НАТО и партнер России в Сирии - дезориентирована. Россия активизируется, но она тоже не нашла решения, как отдалиться от пропасти. Холодная война осталась в XX веке, - полагает Кауфман. - Еще одной проблемой наших дней, по словам министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, является то, что единственная держава, имеющая "геостратегическое видение", - это Китай".