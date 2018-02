21 февраля 2018 г. Тарик Панджа | The New York Times Владелец одного из клубов НБА поддерживает судебный иск к разоблачителю российского допинга "В то время как Россия показывает слабые результаты на зимней Олимпиаде, поскольку многие из лучших российских спортсменов дисквалифицированы за нарушения, связанные с допингом, российский олигарх, владеющий клубом Brooklyn Nets, помогает финансировать попытку подорвать доверие к разоблачителю, который раскрыл замысловатую допинг-программу этой страны", - утверждает журналист The New York Times Тарик Панджа. "Олигарх Михаил Д.Прохоров, руководивший российской федерацией биатлона до и во время Олимпиады 2014 года в Сочи, поддерживает юридически-правовое начинание, имеющее мало шансов на успех и направленное против разоблачителя - Григория Родченкова. Дело начнется с судебного иска с обвинениями в клевете, который должен быть подан в суд штата Нью-Йорк во вторник", - говорится в статье, датированной 20 февраля (по времени США). "В иске, с которым The New York Times ознакомилась до его подачи, утверждается, что Родченков оклеветал трех российских биатлонисток, которые ныне ушли из спорта (Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину), когда связал их со схемой под контролем государства, которая извратила результаты на предыдущей зимней Олимпиаде в Сочи (Россия). Женщины, лишенные серебряной медали, которую они завоевали в эстафете на Играх в Сочи, требуют по 10 млн долларов компенсации для каждой из них", - говорится в статье. "Этот иск имеет ноль шансов пережить ходатайство об его отклонении, - сказал адвокат Родченкова Джеймс Уолден. - Он так же достоверен, как остальная ложь России. Так что я охотно выступлю защитником". Интересы биатлонисток в американском суде представляет адвокат Скотт Балбер. Корреспондент пишет, что он не только представлял Прохорова по другим вопросам, но "Балбер также представляет российского миллиардера Араса Агаларова и его сына Эмина, поддержкой которых заручились, чтобы помочь поделиться с руководством избирательного штаба Дональда Трампа в 2016 году чем-то, что описывалось как компрометирующие материалы о Хиллари Клинтон". "Балбер также представлял интересы Трампа в 2013 году, в судебном иске к комику Биллу Мару за сравнение Трампа с орангутаном", - напоминает автор. Газета получила комментарий Балбера. "Ни у одной из моих спортсменок никогда не было положительных допинг-проб, и точка", - сказал он в телефонном интервью. "Он сказал, что спортсменки выполняли те же надежные протоколы, которых требовали от всех", - говорится в статье. "В том, что Родченков заявил в своих письменных показаниях и говорил публично, есть столько очевидно ложных утверждений, что это, по сути, карточный домик", - заявил адвокат. "Прохоров был лично затронут самыми недавними утверждениями о допинге, поскольку в письменных показаниях под присягой доктор Родченков утверждал, что Прохоров сыграл определенную роль в том, чтобы завуалировать схему, когда руководил Союзом биатлонистов России", - говорится в статье. "Прохоров категорически отверг утверждения Родченкова и все обвинения, связанные с допингом", - передает корреспондент. "Есть несколько физических лиц, которые оказывают поддержку этой претензии, как финансовую, так и иную, - сказал Балбер, подразумевая иск о клевете. - Прохоров - определенно один из них, но он не единственный". "Вклад Прохорова в иск биатлонисток - исполнение обещания оспорить обвинения в допинге, которое он дал в прошлом году", - отмечает автор публикации. "В телефонном интервью из Москвы Зайцева сказала, что цель иска - в том, чтобы мир смог услышать правду, и что обвинения в отношении нее и других участниц команды сфабрикованы", - пишет издание. "Я говорю вам правду и клянусь моими родителями, что говорю вам правду, - сказала она. - Почему никто не может поверить мне, а верят только человеку, который меня обвиняет? Мне очень трудно это понять". Она заявила, что никогда не принимала никаких запрещенных веществ сознательно, передает издание. Источник: The New York Times