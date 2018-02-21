В российском сегменте интернета спецслужбы правят бал

В российском сегменте интернета набирает обороты цензура. Российские интернет-пользователи опасаются ущемления свободы слова, а также вторжения в личное пространство, пишет Neue Zuercher Zeitung.

Роскомнадзор, ведомство, осуществляющее надзор за деятельностью СМИ, пригрозил недавно жесткими мерами в случае, если российский оппозиционный политик Алексей Навальный не удалит со своего сайта появившееся там несколько дней назад видео. Речь в нем, как сообщает издание, идет об имеющих взрывоопасную политическую подоплеку связях между олигархом Олегом Дерипаской, зампредседателя правительства Сергее Приходько и девушкой из эскорт-агентства. Сомнительное решение суда, которого добился Дерипаска в связи с обнародованным видео, стало причиной, по которой Роскомнадзор потребовал удалить видеозапись и от нескольких интернет-СМИ, охотно принявшихся его тиражировать.

"Видеозапись уже посмотрели около 6 млн интернет-пользователей. Парадокс в том, что шаги, предпринятые властями (сайт Навального был даже на некоторое время заблокирован), лишь привлекли дополнительное внимание к расследованиям, которыми занимаются активисты из команды борца с коррупцией", - пишет автор публикации Маркус Акерет.

"В развитии интернета в России за последние 10 лет наблюдаются две противоположные тенденции: с одной стороны, никогда еще не было так просто выйти в интернет в общественном месте. В московском метро можно бесплатно подключиться к сети Wi-Fi, различные ведомства пытаются предлагать через интернет все больше услуг", - передает NZZ.

"С другой, - продолжает автор, - (...) после того, как Владимир Путин вернулся в 2012 году в президентское кресло, аппетиты государства значительно выросли, и оно под предлогом обеспечения безопасности и борьбы с вредоносными настроениями в обществе активно сужает свободное пространство в интернете". После волны протестов в конце 2011 - начале 2012 года государство все более бесцеремонно вторгается в частную сферу граждан, говорится в статье.

Одновременно с этим усилилось не только давление на свободу слова в интернете, но и на регулировочные механизмы в этой сфере. "Россия все больше интересуется принципами жесткого интернет-контроля, давно взятыми на вооружение в Китае", - констатирует автор.

"Специализирующаяся на юридических вопросах правозащитная организация "Агора" представила недавно результаты исследования, объектом которого стала свобода в российском сегменте интернета (...). Согласно проведенному анализу, власти все больше стараются придать активностям в интернете статус правонарушений. Введенный в 2012 году "черный список", в который вошли конкретные сайты и IP-адреса, повлек за собой волну блокировок. Судебное преследование, однако, изначально применялось лишь в редких случаях", - говорится в статье.

За последние три года ситуация изменилась. Роскомнадзор все больше превращается в орудие в руках ФСБ, которая "взяла на себя главенствующую роль в аппарате репрессий".

"Жесткие вердикты против тех, кто публикует в социальных сетях неугодные посты, больше не являются исключением. Следователи сразу видят в них доказательства распространения ненависти и экстремистских идей (...). Параллельно с этим Госдума ужесточила законы, которые могут применяться в подобных случаях", - пишет автор статьи.

Бельмом на глазу российских спецслужб - как, впрочем, и западных - становится анонимность в интернете, а также мессенджеры, доступа к которым у спецслужб нет. Как пишет издание, ссылаясь на российскую газету РБК, закон против VPN-соединений в России, тем не менее, выглядит "беззубым", а в России нет предпосылок к тому, чтобы требовать от предоставляющих подобные услуги компаний регистрации или отключать услуги.

При этом, указывает Акерет, те, кто выступает за свободный интернет в России, серьезно обеспокоены кампанией, которую спецслужбы проводят против мессенджера Telegram. "Если компанию вынудят предоставить спецслужбам коды доступа, это будет означать не только вторжение государства в личную сферу граждан. Пройдет немного времени, и данные окажутся на черном рынке, опасаются активисты проекта "Роскомсвобода", отстаивающего свободу российского интернета", - сообщает в заключение NZZ.