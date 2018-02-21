Зигмар Габриэль не годится на должность министра иностранных дел Германии

Своими высказываниями на тему России политик от СДПГ вредит внешней политике Германии, уверена обозреватель Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен.

На Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в конце минувшей недели, исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль указал на то, что нынешнее правительство Германии не может прийти к единому мнению по поводу политики в отношении России. "Габриэль высказался за постепенную отмену антироссийских санкций, введенных против Москвы в связи с ситуацией на Украине, заметив при этом, что он в курсе, что "официальная позиция" его правительства является иной", - передает издание.

"Но чью позицию тогда представляет глава МИДа - если не позицию федерального правительства?" - задается резонным вопросом фон Зальцен. "Может ли министр, исполняющий ли обязанности или нет, выражать свое личное мнение перед объективами телекамер? Какой сигнал в таком случае посылается партнерам Германии, когда политик от СДПГ таким образом открыто обнажает диссонанс с ХДС? Подобное поведение сеет сомнения во внешнеполитической надежности Германии", - считает журналистка. Канцлер пока молчит на эту тему, добавляет она.

"Подобное происходит с Габриэлем не в первый раз. После встречи с Владимиром Путиным в 2015 году Габриэль призвал к постепенной отмене санкций, указав при этом на то, что "это его личное мнение". Тогда канцлер оставила все как есть. Молчание Меркель становится проблемой еще и потому, что оставляет европейских партнеров в неведении относительно того, отклоняется ли Германия от единой политики в отношении России", - говорится в статье.

ЕС всегда подчеркивал, что Москва обязана соблюдать условия Минских договоренностей - и только тогда, когда Россия "выведет свои танки из Донбасса, отзовет своих бойцов, а Киев получит контроль над своими внешними границами, будет положен конец войне на Украине. Глава МИДа, требующий постепенной отмены санкций, по всей видимости, больше заинтересован в хороших экономических отношениях с Россией, нежели в мире на Украине", констатирует Клаудиа фон Зальцен.