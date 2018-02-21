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Press digest
21 февраля 2018 г.
21 февраля 2018 г.

Хьюго Рифкинд | The Times

Россия просто пользуется нашей сломанной политической системой

"Когда мнения формируются в группах на Facebook и закоулках соцсетей, манипулировать зарубежными выборами легко", - утверждает обозреватель The Times Хьюго Рифкинд и предлагает читателю прийти в его, Рифкинда, мир.

"Если вы хотите понять обвинительное заключение [спецпрокурора] Мюллера применительно к Соединенным Штатам, в котором подробно изложены последние откровения о том, как именно российские агенты нацеливались извратить последние президентские выборы в США, тогда сегодня вечером я прошу вас начать именно с этого. Вас, находящегося внутри этой колонки, вдали от всех остальных. Теперь, когда вы это сделали, населите это внутреннее пространство другими людьми. Вы можете с ними болтать, делиться, даже любить их, и все-таки они все будут невидимы для людей, которые физически рядом с вами. Именно так проявляется социальность этих сетей. Внутри них, в отличие от прежних СМИ, вы больше не можете быть в одиночестве. Игнорируйте эту последнюю революцию в развитии человечества, и мир потеряет смысл. Используйте ее в политических целях, и вы сможете сдвинуть горы", - говорится в статье.

"Мы пока еще не знаем, сдвинула ли горы Россия. Мы знаем, что постаралась она от души. Роберт Мюллер, бывший директор ФБР, а ныне - спецпрокурор министерства юстиции США, чуть менее года назад начал искать сговор между российским правительством и "лицами, связанными со штабом президента Дональда Трампа". 37-страничное обвинительное заключение, которое он опубликовал в пятницу, не содержит указаний на прямой сговор, однако выводы, к которым он склоняет, в чем-то даже страшнее [свидетельств прямого сговора]. Они обнажают сломанную систему не только политики, но и самой жизни", - указывает журналист.

"В смысле, то, что пыталась сделать Россия, не так уж отличается от того, что удалось сделать самому Трампу, был ли сговор или нет. Да и от того, что все партии готовятся делать здесь. Для эффективной политики больше не надо тянуться на другую сторону, даже на другую сторону обеденного стола. Вместо этого она вербует секты и племена и натравливает их друг на друга, и в горчайших ее битвах сражаются клавиатурные вояки, которые даже женам своим не говорят, почему не идут в постель. Так что да, беспокойтесь о российских агентах. Не в последнюю очередь - потому, что похожие, несомненно, будут орудовать у нас. Но больше стоит беспокоиться о том, как мало им вообще-то придется делать", - резюмирует автор.

Источник: The Times


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