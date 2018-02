21 февраля 2018 г. Дебора Хайнс | The Times Россия показывает Западу, что она товарищ по оружейным фиаско "Обещанный и крайне необходимый парк новых танков и бронетехники запаздывает на годы, выходит за рамки бюджета и постоянно испытывает технические проблемы. Нет, это не очередной провал министерства обороны [Британии] с закупками, а фиаско, которое происходит в России", - пишет журналистка британской The Times Дебора Хайнс. Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Игорь Сутягин сообщил, что танк Т-14 "Армата" должен был быть готов к 2011 году. Срок сдвинули на 2020 год, запланировав 2300 машин. По последним прогнозам, к январю 2021 года к испытаниям будут готовы около 64 танков, говорится в статье. "Санкции и состояние российской оборонной промышленности подразумевают, что все программы затягиваются", - сказал Сутягин. Андрей Фролов из Центра анализа стратегий и технологий указал на то, что из-за недостатка финансирования задерживается также разработка машин "Курганец-25" и "Бумеранг". Редактор издания Defence Analysis Фрэнсис Туса отметил: "Мы на Западе думаем, что это мы мастера проваливать закупки, но, честно говоря, Россия и Китай умеют облажаться не хуже". Источник: The Times