21 февраля 2018 г. Дана Милбэнк | The Washington Post Полезные идиоты Путина Колумнист The Washington Post Дана Милбэнк комментирует обвинения во вмешательстве, которые спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул против 13 россиян. "Владимир Путин держал американцев, представителей всего политического спектра, за лохов. В частности, российский диктатор превратил сторонников Трампа в полезных идиотов XXI века", - пишет Милбэнк. "Выражение "полезные идиоты", часто приписываемое другому правителю по имени Владимир, относилось к жителям Запада, которыми успешно манипулировала советская пропаганда. Но даже у Ленина должно было вызвать улыбку то, как Путин использовал американцев в 2016 году, чтобы поддержать Трампа или, по меньшей мере, навредить Хиллари Клинтон", - считает автор статьи. Через группы в Facebook, такие как "Быть патриотом", русские организовывали демонстрации в Нью-Йорке, Флориде и Пенсильвании, рассказывает Милбэнк. Они привлекли более 100 тыс. подписчиков в Twitter-аккаунт, якобы подконтрольный Республиканской партии в Теннеси. Они платили американцам, чтобы те строили клетку и надевали костюм Клинтон в тюремной одежде. Они распространяли хэштеги в поддержку Трампа и оплачивали предвыборную рекламу, в которой среди прочего говорилось: "Хиллари - Сатана, ее преступления и ложь доказали, насколько она порочна". "Вмешательство Путина, теперь разоблаченное, должно пристыдить нас и заставить объединиться. Но этого не произойдет, потому что самым полезным идиотом из всех оказался президент, который сосредоточен только на себе", - заявляет колумнист. "В приступе самооправдания в прошедшие выходные Трамп указывал пальцем куда угодно, только не в сторону Москвы", - отмечает автор. Трамп набросился на Барака Обаму, конгрессмена-республиканца Адама Шиффа, Клинтон, собственного советника по нацбезопасности, ФБР, CNN и даже на Опру Уинфри. Возможно, пишет Милбэнк, Трамп решил, что "тролли" подобны нежным созданиям из мультфильма DreamWorks. "Но эти русские тролли - не прелестные фигурки с цветными волосами, и на их атаку на США нельзя отвечать объятиями", - подчеркивает обозреватель. Цитируя обвинительное заключение, Милбэнк пишет, что они использовали поддельные аккаунты, чтобы "контактировать с ничего не подозревающими членами, волонтерами и сторонниками кампании Трампа, участвующими в работе с местным населением, а также чтобы контактировать с общественными группами, которые поддерживали кандидата Трампа". По словам журналиста, выражение "ничего не подозревающими" - это "иной способ сказать, что они были полезными идиотами". "Благодаря Мюллеру теперь они осведомлены. Отказываясь реагировать на эту атаку со стороны России, Трамп продолжает играть роль полезного идиота, потому что это соответствует его эгоистическим целям. Но неужели его сторонники позволят Путину по-прежнему держать себя за дураков?" - заключает Милбэнк. Источник: The Washington Post