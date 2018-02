21 февраля 2018 г. Лиз Кларк | The Washington Post Короткая программа на Олимпиаде - это Алина Загитова и Евгения Медведева, а уже потом все остальные "Еще до того, как первая участница состязаний вышла на ледовую арену в Канныне, речь в короткой программе в женском фигурном катании шла не о незначительном перевесе. Речь шла об отрыве: насколько велика пропасть между высококлассными спортсменками-подростками из России - 15-летней Алиной Загитовой и 18-летней двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой - и остальным миром фигурного катания?" - пишет журналистка The Washington Post Лиз Кларк. "Она огромна, как продемонстрировали Загитова и Медведева своими выступлениями", - отмечает автор статьи. Все три американки - Мираи Нагасу, Карен Чен и Брэди Теннелл - спотыкались во время выступлений и в итоге оказались на 9-м, 10-м и 11-м месте соответственно. "Это не то, чего я хотела, но все же нельзя все время получать, что хочешь", - сказала 24-летняя Нагасу. На прошлой неделе она стала первой американкой, выполнившей на Олимпиаде тройной аксель. Надеясь повторить трюк, Нагасу от сильного притока адреналина закрутилась слишком сильно и упала. "Полубалерина-полумотылек Медведева побила собственный мировой рекорд в короткой программе с утонченной, легче воздуха программой под "Ноктюрн" Шопена. Менее чем 20 минут спустя Загитова отправила рекорд Медведевой (81,61 балла) на свалку истории спорта, получив 82,92 балла за выступление под "Черного лебедя", - говорится в статье. "И Медведева, и Загитова (на ней была балетная пачка, которая, как казалось на первый взгляд, превращала ее в крошечную балерину из музыкальной шкатулки) заставили восхищенную публику в 12 тысяч человек думать, что то, что они делают, просто слишком красиво для спорта", - пишет The Washington Post. "Чтобы хорошо выступать, нужно любить фигурное катание, - сказала Загитова. - Нужно каждый день идти и делать одно и то же раз за разом". В ответ на вопрос, являются ли фигуристки подругами или соперницами, Медведева хихикнула: "Мы девочки. Мы же молодые девочки! Мы говорим друг с другом обо всем". Затем она посерьезнела. "Когда мы выходим на лед, это спорт. Каждое соревнование, мне кажется, это как маленькая война. Это спорт, это война", - сказала Медведева. Медведева пояснила, что в России бесчисленное множество подрастающих фигуристок, которые уже работают над прыжками и элементами более трудными, чем те, что умеет делать она. "Это заставляет тебя быть сильнее, когда видишь, как молодые фигуристки делают более сложные вещи, - сказала Медведева. - Чувствуешь себя просто так странно, потому что ты старше и хочешь быть сильнее их". В сезоне 2017-2018 годов пять из 10 лучших результатов показали российские фигуристки. Лучший результат американки (Теннелл) - 14-е место, говорится в статье. "Это часть того, с чем сталкиваются ведущие фигуристки из США, стремясь покончить с отсутствием олимпийских медалей. Прошло 16 лет с тех пор, как в последний раз американка завоевывала олимпийское золото в фигурном катании - это была Сара Хьюз на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году", - пишет издание. "Нынешний мировой стандарт, примером которого служат Загитова и Медведева, для них просто недостижим, - говорится в статье. - Русские могут похвастаться техническим мастерством и артистичностью, которые затмевают соперников. Более того, они расчетливо составляют программы: более сложные элементы переносят на вторую часть, не раньше, чтобы набрать бонусные баллы, которые присуждают за выносливость, когда ноги фигуристов устают". По словам аналитика NBC, в прошлом фигуристки Тары Липински, проблемы начались, когда 14 лет назад в мировом фигурном катании была пересмотрена система балльной оценки, а в США - нет. Вместо того чтобы заставлять молодых фигуристов расширять свои возможности, Ассоциация фигурного катания США награждала спортсменов за безупречность выступления. "Это не создавало стимулов для того, чтобы попытаться выработать более сложные навыки", - отмечается в статье. "Решение, как написала Липински, заключается в более смелом подходе спортсменов, таких как Нагасу, которые настроены расширять границы своих возможностей", - указывает издание. Источник: The Washington Post