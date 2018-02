21 февраля 2018 г. Роб Бэрри | The Wall Street Journal Российские "тролли" публиковали в Twitter дезинформацию задолго до выборов в США "Элис Нортон разместила на кулинарном вебсайте сообщение о чрезвычайной ситуации в День благодарения в 2015 году. Вся ее семья получила пищевое отравление, поев купленной в Walmart индейки", - сообщает Роб Бэрри в The Wall Street Journal. "Мой сын Роберт попал в больницу, и он все еще там, - написала Нортон, представившаяся 31-летней матерью двоих детей из города Нью-Йорк. - Я не знаю, что делать!" "За считанные часы пользователи Twitter повторили ее заявление тысячи раз, и была опубликована новостная статья, где говорилось, что 200 человек оказались в критическом состоянии, поев испорченной индейки", - говорится в статье. "И в чем подвох? В том, что нью-йоркские чиновники из сферы здравоохранения говорят: в городе не было вспышки пищевых отравлений, подходившей под это описание. Пресс-секретарь Walmart Inc. сказал, что его компания заметила эти посты, но решила, что они сфабрикованы, и не стала проводить более глубокое расследование их происхождения", - передает автор. "Вообще-то многие обвинения поступили с аккаунтов, связанных с прокремлевским пропагандистским агентством, которое канцелярия специального прокурора Роберта Мюллера на прошлой неделе обвинила во вмешательстве в американскую политику. Теперь эксперты по безопасности полагают, что более ранние посты и прочие похожие на них публикации были разминкой перед обращением к более крупной цели - выборам 2016 года", - говорится в статье. "Хотя невозможно с уверенностью сказать, что было на уме у россиян, публиковавших фальшивые истории в 2014 и 2015 годах (в том числе рассказы о зараженной воде, терактах и взрыве на химзаводе), эксперты говорят, что россияне словно бы проверяли, насколько американцы могут им поверить", - указывает журналист. "Задолго до того, как Россия сосредоточилась на выборах 2016 года, она начала накапливать возможности, - сказал Кейр Джайлся, специалист по российской информационной войне в аналитическом центре Chatham House в Лондоне. - Они устраивали проверки, что будет, если запустить такую атаку в Twitter или попытаться посеять такую вот панику. Сядьте поудобнее, причешите результаты, посмотрите, что работает, а что нет". "Почти 100 пользователей Twitter, связанных с постом Нортон об инциденте в День благодарения, входили в число 2,7 тыс. с лишним аккаунтов, которые Twitter деактивировал в конце прошлого года, потому что их контролировало "Агентство интернет-исследований" - организация из Санкт-Петербурга, которая, по словам Минюста США, распространяла российскую пропаганду в интернете. Twitter в прошлом месяце заявил, что деактивировал более 1 тыс. подобных дополнительных аккаунтов, а другие технологические фирмы продолжают разбираться с использованием их платформ", - говорится в статье. "Анализ 221641 твита, которые WSJ удалось найти в аккаунтах заблокированных сейчас пользователей, показывает, что до активизации их деятельности, связанной с выборами, они пытались сеять хаос, страх и негодование - небезуспешно, зачастую с выходом в реальный мир", - говорится в статье. "Наша газета проанализировала сообщения, размещенные в 2710 аккаунтах, контролируемых россиянами. Иногда они работали поодиночке, распространяя новости, болтая о политике или поп-культуре и размещая ретвиты чужих публикаций. В других случаях десятки или даже сотни аккаунтов группировались вокруг одного и того же сообщения, - указывает журналист. - Общая картина этой деятельности представляет собой редкий образец попытки манипулировать мышлением американцев извне. Те, кто стоит за этими попытками, воспользовались рядом социальных сетей, телевещательных организаций, вебсайтов, публикующих фальшивые новости, Википедией и, в одном случае, федеральным регламентирующим органом". "Многие пользователи, причастные к более ранним кампаниям, приняли участие и в атаке на президентские выборы в США, выступая в основном на стороне Дональда Трампа и Берни Сандерса и хуля Хиллари Клинтон и Джеба Буша, уже в середине 2015 года", - говорится в статье. "На прошлой неделе руководство американской разведки сообщило, что ожидает вмешательства россиян в выборы в Конгресс, которые пройдут в середине президентского срока Трампа. На прошлой неделе США обвинили более десятка россиян и организаций из России в участии в широкомасштабной попытке вмешаться в американскую политику. По словам американского правительства, эти усилия начались в середине 2014 года, как раз когда началась дезинформационная кампания", - передает Бэрри, добавляя, что Россия отрицает вмешательство в выборы 2016 года. Источник: The Wall Street Journal