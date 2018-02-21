"Северный поток-2": все завязано на Дональде Трампе

В Вашингтоне армия лоббистов работает с заказами, связанными с "Северным потоком-2". Заказы поступают и из Германии, сообщает немецкое издание Die Zeit.

"Человека, отвечающего за связи с Россией, зовут Ричард Берт. Он - один из тех важных персон, с которыми связываются в Вашингтоне представители российских компаний. Берт занимал дипломатические должности при Рейгане и Джордже Буше-старшем, в конце 1980-х он был послом Соединенных Штатов в Германии. Со временем Берт перешел в бизнес, сегодня его считают важным советником Дональда Трампа по российским вопросам", - говорится в статье.

"На его связи в администрации Белого дома делают ставки и пять энергетических концернов - Wintershall, Uniper, OMV, Shell и Engie, - которые финансируют проект по строительству веток газопровода "Северный поток-2". Каждая из компаний, - напоминают авторы публикации Сузанне Гётце и Татьяна Козырева, - инвестировала в проект порядка 1 млрд евро. Вот уже 5 месяцев они беспокоятся о своих инвестициях в связи с решением администрации США ввести санкции против России. Санкции могут затронуть и их, поскольку они финансируют проект российского "Газпрома".

Как пишут далее авторы статьи, немецкие концерны обратились в агентство Ричарда Берта McLarty Associates. "Поручения, с которыми та же компания Nord Stream 2 обращается в McLarty и другие лоббистские компании в американской столице, наглядно демонстрируют, что концерны готовы платить миллионы, чтобы повлиять на законотворческий процесс в Вашингтоне".

Консорциум, реализующий проект строительства "Северного потока-2", заключил договор с агентством McLarty в прошлом году. "Интересна дата получения заказа: договор вступал в силу 1 августа 2017 года. На следующий день президент США Дональд Трамп подписал санкционный пакет против России. McLarty, по всей видимости, было хорошо информировано", - отмечается в статье.

За первый квартал пять концернов перевели на счета лоббистской компании в общей сложности 100 тыс. долларов. Какие точно задачи ставятся перед агентством, неясно. Речь идет о некоем "анализе" текущей ситуации, пишут авторы.

Как сообщается в публикации, самый крупный заказ был получен лоббистской компанией Roberti Global: начиная с лета прошлого года агентство получило более миллиона долларов от Nord Stream 2. Владелец лоббистской компании Вин Роберти, близкий к кругам Демократической партии, - известная фигура в Вашингтоне: он участвовал в более чем 100 предвыборных кампаниях сенаторов и конгрессменов. В настоящее время Вин Роберти работает с демократом Стивом Израэлем (член энергетической комиссии в Палате представителей) и председателем фракции демократов в Сенате Чаком Шумером.

Администрация США выступает против "Северного потока-2", поскольку, по мнению Вашингтона, проект "оказывает плохое влияние на энергетическую безопасность ЕС, развитие европейского газового рынка и реализацию энергетических реформ на Украине".

"После того как Трамп в августе поставил свою подпись под санкционным пакетом, эта фраза ставит под угрозу реализацию проекта. "Я сомневаюсь, что антироссийские санкции вступят в силу", - говорит Ричард Невью, ранее занимавший должность уполномоченного по вопросам санкций в Госдепе США.

Тем не менее, по мнению Северин Фишер, эксперта по энергетике из Высшей технической школы Цюриха, нужно быть готовым к спонтанным акциям администрации Белого дома. "Если на президента США и дальше будет оказываться давление в связи с поддержкой его предвыборной кампании из Москвы, он может пойти на нескоординированные действия". Он неожиданно может начать реализовывать санкции, чтобы продемонстрировать независимость своей политики, считает эксперт. Обеспокоенность инвесторов вполне обоснована, говорится в статье.

Как отмечают авторы материала, внутри администрации США набирают вес критики проекта по строительству газопровода. Как пишут американские СМИ, глава Госдепа Тиллерсон якобы совместно с Данией ("Северный поток-2" должен получить одобрение Копенгагена) разрабатывает план по остановке реализации проекта. Против газопровода выступает и Польша.

"Не говоря уже об Украине. Украинскому государственному концерну "Нафтогаз" из-за "Северного потока-2" грозит потеря транзитных пошлин в размере 2 млрд евро в год".

По некоторым данным, "Нафтогаз" через агентство в Брюсселе заплатил порядка 45 тыс. долларов американскому агентству Value Bridge. Лоббистская фирма организовала в марте 2017 года ряд мероприятий в техасском Хьюстоне, направленных против "Северного потока-2", а также встречи такого же характера с американскими политиками и представителями прессы. В целях противодействия проекту "Нафтогаз" обратился и в лоббистскую кампанию Yorktown Solutions. В общей сложности украинский концерн потратил на подобные заказы около 80 тыс. долларов, передает издание.