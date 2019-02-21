Насколько мясо из пробирки безвредно для окружающей среды?

"Потребление мяса без угрызений совести: в будущем это, вероятно, будет возможным благодаря мясу, выращенному в пробирке. (...) Его производители предполагают, что такое мясо будет значительно более безопасным для окружающей среды в сравнении с обычным. Но так ли это на самом деле?", - задается вопросом немецкий журнал Focus.

Ученые из Оксфордского университета Джон Линч и Реймонд Пьерумбер изучили имеющиеся данные о выбросах вредных веществ в атмосферу, характерных для четырех возможных технологий выращивания мяса, и сравнили их с традиционными методами скотоводства.

"Анализ показал: в случае, если потребление мяса останется высоким, мясо, выращенное в лаборатории, сначала действительно будет в меньшей степени способствовать изменению климата, чем "настоящее" мясо. Однако в долгосрочной перспективе это преимущество будет уменьшаться, а в некоторых случаях скотоводство в итоге будет давать меньший прирост температуры, чем производство искусственного мяса", - сообщают исследователи.

"Причина заключается в следующем: в то время как при выращивании мяса в биореакторе в атмосферу выделяется в первую очередь углекислый газ, при скотоводстве большое значение имеет выделение существенного количества метана. Хотя воздействие этого парникового газа несколько сильнее, чем воздействие углекислого газа, его "жизнь" в атмосфере короче", - поясняет Focus. "Метан остается в атмосфере только примерно на 12 лет, в то время как углекислый газ накапливается там тысячелетиями", - говорит Пьерумбер.

Тем не менее, модель, которую использовали ученые для своих расчетов, предполагает, что энергообеспечение производства останется без изменений. Однако если в будущем значительно больше энергии будет поступать из возобновляемых источников, углеродный след мяса из пробирки может существенно сократиться, пишет издание.

К тому же, авторы исследования отмечают, что в своем исследовании они не учитывали другие факторы влияния производства говядины на окружающую среду, например, загрязнение воды или окисление почвы. "В этом отношении лабораторное мясо, возможно, будет иметь преимущества", - считают исследователи.