Безопасность в Европе возможна только с Россией

"Мы стоим на пороге новой гонки вооружений, но на этот раз политика сдерживания может не возыметь эффекта. Просто указывать на Россию недостаточно", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau Юрген Триттин, депутат бундестага от партии "Союз-90/Зеленые" и член Парламентской ассамблеи НАТО.

Правительство ФРГ долгое время верило в то, что в отношениях с Трампом все уладится само собой. "Это горькое заблуждение, - считает политик. - Сегодняшняя администрация США сочетает хаотичную деструктивность Дональда Трампа с неоконсервативной агрессией Пенса и Болтона. Это токсичная смесь. Она угрожает безопасности Европы".

США, пишет Триттин, пренебрегли Парижским соглашением по климату, соглашением с Ираном, ЮНЕСКО и договором о РСМД - к тихой радости Владимира Путина. Оба мало заинтересованы в спасении ДРСМД в следующие шесть месяцев. Если крах потерпит и истекающий в 2021 году договор СНВ-III, то "спираль гонки вооружений начнет закручиваться по-настоящему". "Холодная война вернется. И тогда мир окажется на пороге новой ядерной гонки вооружений. А Европа, вероятно, станет одной из ее площадок", - говорится в публикации.

"Но каков же ответ Европы? - задается вопросом автор статьи. - Указывать только на Россию, как это делает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, не поможет. Просто лишь увеличить вдвое расходы на оборону, как обещала в Мюнхене Меркель (...), скорее подстегнет гонку вооружений".

Тот, кто сегодня утверждает, что во времена холодной войны "угроза довооружения способствовала заключению соглашений вроде ДРСМД, забывает об особенностях того времени. В лице Горбачева в советскую внешнюю политику пришло новое мышление - и реалистичный взгляд на собственные экономические возможности", отмечает Триттин.

К тому же, продолжает политик, сегодня мир более не является биполярным, а в многополярном мире с авторитарными ядерными державами угроза взаимного гарантированного уничтожения бессмысленна.

"Пришло время для европейской инициативы по разоружению, - уверен Триттин. - Ведь безопасность в Европе возможна только с Россией. НАТО следует предложить убрать свое тактическое ядерное оружие из Европы и, кроме того, отказаться от американской системы ПРО, если Россия также будет готова сделать шаги к разоружению в случае с ракетами "Искандер" и крылатыми ракетами".

"Это была бы сделка, основанная на взаимных интересах: Европа сокращает свою ядерную угрозу, Россия - свою экономическую, - заключает политик. - Масштабные инвестиции в новое ядерное оружие были бы для Путина внутриполитическим риском - судя по демонстрациям против его пенсионной политики".