Путин демонстрирует свое оружие, чтобы угрожать Америке

"Упрекая США в возобновлении гонки вооружений, российский президент в среду подробно рассказал о своем боевом арсенале", - пишет корреспондент LeFigaro в Москве Пьер Авриль.

"Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути". Это припев из советской песни, написанной в 1935 году, где говорится о давней победе большевиков над белогвардейцами во времена гражданской войны, - указывает журналист. - Такое же самое предупреждение сделал Владимир Путин Соединенным Штатам на тот случай, если те их предпримут новые попытки гонки вооружений".

"Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. (...) Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим ее. (...) Для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир", - заявил в среду лидер Кремля в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Далее за его преамбулой последовала следующая угроза: "Среди правящего класса много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Разумеется, их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия", - передает автор статьи.

"Владимир Путин никогда не произносил таких резких слов в отношении Белого дома с тех пор, как тот объявил о своем выходе из Договора РСМД о ликвидации баллистических ядерных ракет средней и малой дальности", - отмечает Le Figaro.

"Одним словом, если США развернут свои ракеты в Европе, то Москва примет ответные меры, нанося удары не только по Старому Свету, но и по американской территории, - комментирует Авриль. - Через несколько минут после президентского выступления Артем Шейнин, звездный ведущий ток-шоу главного государственного телеканала "Первый канал", уже восторженно воскликнул: "Вот главная информация, которую запомнят мировые информационные агентства!"