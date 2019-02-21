Дело Беналлы: Сенат ставит Елисейский дворец в трудное положение

"В своих выводах, обнародованных в среду, следственная комиссия Сената Франции констатирует множество примеров ненадлежащего выполнения обязательств, в том числе со стороны высокопоставленных чиновников главы государства. И выступает за преследование бывшего главы службы безопасности Эммануэля Макрона, заключенного под стражу во вторник, за дачу ложных показаний", - пишут журналисты Liberation Эммануэль Фанстен и Исмаэль Халисса.

"Новый "большой взрыв" в деле Беналлы. В то время как бывший сотрудник Эммануэля Макрона со вторника заключен в тюрьму Санте за нарушение судебного контроля, отныне на передовой оказывается Елисейский дворец. После шести месяцев работы и заслушивания около сорока человек сенаторы только что представили свой доклад об этом скандале, который продолжает разлагать исполнительную власть", - пишет Liberation.

Выводы доклада "оказываются одинаково удручающими как для Александра Беналлы, как и для высших инстанций государства", говорится в статье. "Действия этого человека были возможны лишь потому, что он эволюционировал внутри данной системы", - настаивали докладчики, упоминая о длинной "цепочке безответственности".

"Бывшего телохранителя президента Беналлу и его помощника Венсана Краза называют "слабыми звеньями в безопасности главы государства" и обвиняют в том, что они лгали под присягой перед комиссией Сената. Такие лжесвидетельства могут караться тюремным заключением до пяти лет", - говорится в статье.

"Какова была истинная роль Александра Беналлы в Елисейском дворце? У сенаторов есть "убежденность" в том, что бывший заместитель руководителя кабинета Эммануэля Макрона фактически выполнял "важнейшую функцию в организации и управлении безопасностью президента Республики", - отмечают журналисты.

"Три высокопоставленных чиновника Елисейского дворца обвиняются в том, что они не указали на эту важную миссию Беналлы во время своих показаний - это Алексис Колер, Патрик Стрзода и Лайонель Лавернь. Они, в свою очередь, могут быть привлечены к ответственности", - указывает Libération.

"Елисейский дворец пострадал из-за своей халатности в отношении российского контракта", - пишет издание. "Это один из самых неловких моментов для Александра Беналлы и Венсана Краза. "Переговоры с российским олигархом Искандером Махмудовым велись с начала 2018 года, в тот период, когда оба они все еще находились на службе в Елисейском дворце. Этот договор об обеспечении безопасности, раскрытый независимым интернат-изданием Mediapart, отягчает положение тандема как минимум по двум пунктам. Во-первых, потому что проливает свет на ложные утверждения, высказанные этими двумя мужчинами перед комиссией, с целью преуменьшения или даже отрицания их роли", - указывают авторы публикации.

"Так, во время второго заслушивания 21 января Беналла опроверг какую-либо причастность к переговорам или к исполнению этого контракта, заключенного компанией Венсана Краза. "Я никогда не интересовался никаким контрактом, который мог с кем-либо заключить Краз", - говорил тогда бывший сотрудник Эммануэля Макрона. "Беналла никогда не вмешивался в проведение переговоров по этому контракту ", - дополнил Краз. Такие заявления официально опровергаются полученными данными. Согласно аудиозаписям, опубликованным Mediapart, Беналла и Краз встретились 26 июля, чтобы скоординировать свои действия и найти оптимальный способ для продолжения российского контракта, оказавшегося под угрозой из-за разоблачений их участия в насильственных действиях во время первомайских демонстраций. "Надо сменить компанию, чтобы сделать то, что мы запланировали, - предложил Беналла. - Ты должен исчезнуть из этой конторы", - передают авторы публикации.

"Другое доказательство: свидетельство Жана-Мориса Бернара, президента Velours, компании, которую попросили стать субподрядчиком части услуг. На телеканале BFM TV он признался, что Александр Беналла участвовал в "двух или трех встречах по поводу этого контракта". Несовместимость таких версий подтолкнула сенаторов к обращению о принятии к производству дела о даче ложных показаний", - пишет Libération.

"Однако случай с российским контрактом не ограничивается "серьезным дисциплинарным проступком", - говорится в публикации. - Он также вызывает много вопросов о рисках такого сотрудничества с точки зрения национальной безопасности. Из-за "финансовой зависимости", которую вызывает этот контракт, он по природе своей способен "отрицательно сказаться на безопасности государства и, помимо этого, на интересах нашей страны", - подчеркивают сенаторы.

"Риск тем более чувствителен, что данная полемика вышла за пределы Елисейского дворца. Как раскрыло издание Libération, один из мужчин, обвиняемых в исполнении российского контракта, является близким другом Беналлы: это Чокри Вакрим, военнослужащий спецназа, состоящий в отношениях с экс-главой службы безопасности Матиньонского дворца (где находится официальная резиденция премьер-министра французского правительства). По нашей информации, этот человек также перевез сейф Беналлы, что он отрицает. Исчезновение сейфа является предметом отдельного полицейского расследования. "Последствия этого дела для Матиньонского дворца и французской армии вызывают сильную обеспокоенность", - отмечают сенаторы, по мнению которых такое смешение жанров ставит серьезные вопросы с точки зрения уязвимости государства", - резюмируют Фанстен и Халисса.