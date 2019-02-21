Путин берется за рог изобилия и доказывает силу России

"С точки зрения внутренней политики, дела у российского президента Путина идут не так хорошо, как раньше. Население все больше ощущает экономическое и политическое давление. Поэтому в своем обращении к нации Путин попытался разрядить обстановку", - пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung .

Прошлый год оказался для российского президента неутешительным, отмечает журналист Маркус Акерет. "Доверие к президенту сильно пострадало из-за пенсионной реформы, повышения налогов и цен. Это отразилось в поражениях Кремля на региональных выборах, а также в общем настроении. Против этого у Путина, кажется, не было работающего рецепта", - говорится в статье.

При этом в начале своего нового президентского срока Путин подчеркнул намерение взяться за неотложные проблемы страны, однако в майских указах президента "речь преимущественно шла о нереалистичных целях, неясном финансировании и последовавшей пенсионной реформе, воспринятой как несправедливое требование". "Ответ Путина на внутриполитические потребности не произвел впечатления, и он попытался компенсировать это в своем обращении к нации в этом году", - указывает издание.

"Теперь он не только пошел навстречу настроениям народа, которому после потери доходов в течение нескольких лет и возросшей бедности больше не по душе внешнеполитические авантюры. Он взялся и за настоящий рог изобилия, представив целый пакет льгот для поддержки рождаемости и молодых семей. (...) Однако то, что для этих целей в бюджете внезапно должны появиться миллиарды рублей, вероятно, удивило многих", - пишет Акерет.

Пропагандируя свои "национальные проекты", Путин затронул злободневные вопросы россиян, ведь "в деревнях и маленьких городах исчезают врачи; закрываются либо находятся в плохом состоянии больницы и школы. Очереди на обследования длинные, и тот, кто может себе это позволить, отказывается от бесплатного медицинского обеспечения". "Путин в своем выступлении делал то, что он всегда делает в таких случаях: он принял на себя роль заботливого царя-батюшки, который знает как тревоги и нужды народа, так и безжалостность и ухищрения чиновников", однако "с реалиями страны и ожиданиями, возлагаемыми населением на государство, это зачастую мало связано", отмечает автор статьи. "Примером здесь служит давление аппарата безопасности и юстиции на предпринимательство. (...) Пока Путин снова призывал не трогать предпринимателей, в СИЗО по необоснованным причинами сидят очень уважаемые инвесторы: Майкл Калви и его коллеги, - подчеркивает издание. - К тому же растет давление и контроль над интернетом".

"Путин рисовал картину страны, которая вот-вот начнет подниматься на новый экономический и социальный уровень. При всем блеске Москвы или Санкт-Петербурга и некоторых развивающихся городов в провинции, это абсолютное преувеличение, - констатирует Акерет. - Возможно, поэтому Путин не отказался от того, чтобы в очередной раз подчеркнуть силу России, по крайней мере, в военном аспекте".