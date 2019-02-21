Россия уже ведет вмешательство в выборы 2020 года?

"Как утверждают эксперты, в интернете уже идет скоординированная кампания по дезинформации в отношении кандидатов от Демократической партии США, готовящихся к выборам 2020 года - и эта кампания в некоторой степени похожа на атаки, проводившиеся Агентством интернет-исследований", - пишет Vanity Fair.

"Гонка за президентский пост 2020 года еще и не началась, а кандидатов уже атакуют теми же методами, какие использовала Россия в 2016 и в 2018 годах. Как передает Politico, подкрепляя свои изыскания мнениями экспертов в области цифровых технологий, уже со всей серьезностью ведется "непрерывная и последовательная" кампания по дезинформации, и под ударом находятся ведущие демократы, включая Камалу Харрис, Элизабет Уоррен, Берни Сандерса и Бето О'Рурка. Неясно, стоит ли Россия за этим новым раундом вмешательства в выборы, однако, как пишет Politico, "налицо четкие признаки скоординированных усилий неопределенного масштаба, которые имеют общие черты с компьютерными пропагандистскими атаками, проводившимися интернет-троллями российского Агентства интернет-исследований", - говорится в публикации.

"Складывается впечатление, что президентские праймериз 2020 года станут следующим полем боя, где будут предприниматься попытки разделить и сбить с толку Америку, - отмечает Бретт Хорват, сооснователь Guardians.ai, компании, занимающейся информационными технологиями и вопросами защиты продемократических групп от онлайн-вмешательства. - Что касается информационной войны в 2020 году, то мы не на грани этой войны - мы уже в третьем раунде".

"Согласно проведенному анализу, новая кампания по дезинформации, по имеющимся сведениям, включает знакомую смесь мемов, хэштегов и вводящего в заблуждение изображения позиций кандидатов. Ее цель, похоже - использовать и обострить расколы среди американцев; как и в 2016 году, многие из постов намеренно играют на расовом вопросе. Так, Камала Харрис, как пишет Politico, стала жертвой "расистских и сексистских стереотипов" в твитах, где преподносятся в виде сенсации ее отношения с бывшим мэром Сан-Франциско Уилли Брауном. Согласно еще одной популярной, но ложной истории, на заднем фоне во время живого эфира, который Элизабет Уоррен провела накануне Нового года в Instagram, была кукла с черным лицом. Про Бето О'Рурка некто с неизвестного аккаунта сделал твит, в котором заявил, что тот использовал расистские формулировки в голосовой почте в 1990-е", - отмечается в статье.

"Мы можем решительно заявить, что большая группа подозрительных аккаунтов , которые были активны в ходе одной из крупнейших операций по оказанию влияния на выборы 2018 года, сейчас вовлечены в "непрерывную и последовательную" деятельность в подготовке к выборам 2020 года", - заявил Хорват. Отличие, по словам Хорвата, в том, что новая кампания представляется еще более изощренной.

Vanity Fair отмечает, что хотя доподлинно неизвестно, кто эти новые игроки, ими могут быть Россия, Северная Корея и Иран.