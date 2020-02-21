Под воздействием алкоголя люди действительно кажутся более привлекательными

"Большинство людей знают это из собственного опыта: алкоголь расслабляет - и делает окружающих более привлекательными, чем они казались бы нам в трезвом состоянии. Исследователи из британского Университета Эдж-Хилл изучили этот эффект с научной точки зрения. Их исследование было опубликовано в научном журнале Psychology of Addictive Behaviours", - сообщает австрийское издание Kurier.

К участию в своем исследовании ученые из команды психолога Ребекки Монк привлекли 120 человек гетеросексуальной ориентации.

"Исследование проходило не в искусственных условиях лаборатории, а в реальных условиях - в барах кампуса университета. В исследовании не анализировались личные высказывания участников (они часто приводят к искаженным результатам) - вместо этого их просили пройти компьютерный тест", - передает издание.

"Во время теста они должны были определить, правильно ли написана буква "Т" на экране перед ними, в то время как на нем одновременно появлялись фотографии привлекательных и менее привлекательных лиц. (...) Результаты показали: трезвые участники больше отвлекались на привлекательные лица, в то время как даже слегка подвыпившие участники отвлекались как на привлекательные, так и на непривлекательные лица".

"Проведенные ранее исследования о влиянии алкоголя на восприятие внешности других людей (...) часто ограничивались тем, что людей напрямую спрашивали, насколько привлекательными они считают других, - рассказала Ребекка Монк о новом исследовании, в котором внимание людей оценивалось объективно. - Нам известно, что привлекательные лица могут отвлечь внимание от выполнения задачи, но наше исследование показывает, что алкоголь может уменьшить этот эффект и сравнять условия конкуренции".

"Таким образом, исследование не только показало, что в шутках о том, что алкоголь меняет восприятие красоты, есть доля правды, но и продемонстрировало, что, хотя трезвые люди тоже отвлекаются на привлекательные лица, в состоянии опьянения они готовы уделять внимание каждому", - передает Kurier.