В мозгу Ленина

"(...) Фасад из красного кирпича на тихой улице недалеко от бульварного кольца Москвы. Здесь, в бывшем здании Евангелической больницы, располагается отдел исследований мозга, наследник вековой научной истории, в настоящее время объединяющий несколько лабораторий высокого уровня, занимающихся изучением мозга и его патологий. Это место также известно тем, что здесь размещены две уникальные коллекции: "Музей эволюции мозга", где представлены тысячи образцов животного и человеческого происхождения, и особенно "Пантеон мозга", в котором хранится головной мозг более двадцати великих деятелей СССР в сфере науки, культуры и политики, в том числе Ленина и Сталина. Изданию Le Figaro была предоставлена редкая возможность посетить это место, долгое время остававшееся недоступным и секретным.

"Здесь хранятся мозги трех лауреатов Нобелевской премии: первооткрывателя "условных рефлексов" Ивана Павлова (1849-1936), физика Льва Ландау (1908-1968) и Андрея Сахарова (1921-1989), отца водородной бомбы и правозащитника", - говорится в статье. "Но этим известным людям в настоящее время посвящена лишь небольшая часть исследований, проводимых в наших лабораториях, спектр которых очень широк - от молекулярной биологии до нейрофизиологии", - предупреждает Сергей Иллариошкин, заместитель директора по научной работе и руководитель отдела исследований мозга. "Все-таки людей в первую очередь интересует мозг Ленина", - с сожалением говорит невролог, который намерен уберечь свое учреждение от всяких "ненужных сенсаций".

"Однако все началось с Ленина. (...) После его смерти в 1924 году его мозг был извлечен, погружен в формалин и помещен в лабораторию, специально созданную для его изучения. В 1928 году лаборатория была официально названа Институтом мозга", - отмечает корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"В 1925 году советские власти обратились к известному немецкому неврологу Оскару Фогту (1870-1959), сочувствующему новому режиму. Ему поручили изучение драгоценного органа, с тем, чтобы установить материальные свидетельства ленинской "гениальности" и сравнить его мозги с мозгами наиболее блистательных представителей интеллигенции страны", - указывает журналист.

"(...) Мы находимся в "пантеоне мозгов". На низком шкафу расположены девять банок, заполненных формалином, разных размеров и с герметичными крышками. У каждой есть ярлык. В полупрозрачной жидкости четко различаются извилины коры головного мозга, покрывающие доли человеческого мозга", - описывает автор статьи. "Они являются частью нашего национального наследия. Потеря одного из них была бы непоправимой", - подчеркивает академик Российской академии наук Ирина Боголепова, заведующая лабораторией анатомии и архитектоники головного мозга, которая сопровождает нас в этом редком визите.

"(...) Рядом с банками находится стеклянный шкаф с восемью мозгами. Для неспециалиста невозможно их дифференцировать. Список впечатляет: партийный и государственный деятель Андрей Жданов (1898-1948), Сергей Киров, чье убийство в 1934 году вызывает волну репрессий, писатель Максим Горький (1868-1936), режиссер Сергей Эйзенштейн (1898-1948), знаменитый создатель фильмов "Броненосец "Потемкин" и "Александр Невский". Есть также две женщины, немецкая активистка-феминистка Клара Цеткин (1857-1933) и Надежда Крупская (1869-1939), жена Ленина", - говорится в публикации.

"(...) Мозг Ленина хранится в маленькой отдельной комнате. (...) Около 31 000 кусочков мозга на стеклянных пластинках хранятся в нескольких деревянных шкафах с выдвижными ящиками. Ирина Боголепова тщательно вытащила некоторые из них", - пишет Le Figaro.

"(...) По мнению советского наркома здравоохранения Николая Семашко, исследование мозга Ленина должно было способствовать "победе материализма над метафизикой". Такая борьба присоединялась к битве за создание "нового советского человека", главной цели режима... В этом контексте пропаганда во многом перекликалась с работами Фогта. (...) В 1929 году Фогт вызвал сенсацию, объявив первые результаты своего исследования. По его словам, мозг Ленина отличался "очень большими и многочисленными пирамидальными клетками в третьем слое коры", подобно телу спортсмена, которое отличается своими очень развитыми мышцами", - напоминает корреспондент.

"(...) Правда будет раскрыта лишь в 1993 году в журнале РАН: мозг Ленина, кроме размера лобной доли, ничем не отличается от мозга "нормального" человека! С конца 1950-х годов пантеон больше не получал новых образцов, за исключением мозга Андрея Сахарова. Его вдова, Елена Боннер, согласилась на его извлечение", - отмечается в статье.

"Сегодня научные достижения открывают новые перспективы", - говорится в статье. "Молекулярная генетика теперь позволяет нам продолжить исследования мозгов известных людей", - подчеркивает Сергей Иллариошкин, руководитель отдела исследований мозга.

Ирина Боголепова также убеждена в том, что благодаря средствам современной науки пантеон можно использовать для инновационных разработок. Она по-прежнему считает, что мозг "гения" отличается четко определенными морфологическими характеристиками, с которыми связаны особые художественные способности - музыка, живопись и т.д. Это касается, по ее словам, поэта Маяковского, чей мозг изучается в настоящее время. "В нем прекрасно развиты голосовые зоны, он прекрасный поэт, - объясняет Ирина Боголепова. - Тот же самый вывод можно сделать о его теменной и зрительной областях, что неудивительно, потому что Маяковский был также талантливым художником... ". Мозг Ленина в данный момент не является предметом исследования. "Но мы не исключаем возвращения его изучения, по-прежнему будут проводиться новые исследования", - утверждает Боголепова.