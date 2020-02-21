Убийство чеченского оппозиционера в Лилле: следователи рассматривают версию простого устранения

"(...) Охота на чеченских оппозиционеров в Европе, которую ведет прокремлевский авторитарный режим Рамзана Кадырова, не слишком обременяет себя выбором средств. Таков один из уроков, извлеченных после первых следственных действий в отношении убийства в Лилле ночью 29 января Имрана Алиева, чеченского политического беженца в Бельгии. Продолжающееся расследование и обмен информацией между французской разведкой и бельгийскими и германскими спецслужбами, которые подключились к этому делу о примитивном шпионаже, указывают грубые методы, используемые с тем, чтобы заставить замолчать тех, чьи высказывания считаются нежелательными", - пишет журналист Le Monde Жак Фоллору.

"Судебное расследование, начатое 3 февраля прокуратурой Лилля и порученное следственному судье Далии Бальчунайтите, сегодня сосредоточено на жизненном пути и психологическом портрете главного подозреваемого, 34-летнего Усмана С.М. из города Гудермес в Чечне", - говорится в статье.

"Этот человек прибыл вечером 29 января в скромную гостиницу Le Coq hardi, расположенную на привокзальной площади в Лилле, вместе с 44-летним Имраном Алиевым, антикадыровским блогером, известным под псевдонимом "Мансур Старый". Согласно отчету о вскрытии, Усман С. М. ушел на следующий день, оставив после себя тело жертвы, зарезанное 137 ножевыми ударами", - пишет издание.

"Помимо орудия убийства, следователи обнаружили многочисленные отпечатки пальцев и следы его присутствия на месте происшествия. Кроме того, несмотря на меры по сокрытию, предпринимаемые убийцами из спецслужб, Усман С. М. путешествовал со своими собственными документами", - отмечает автор статьи.

"(...) Официальный бельгийский источник сообщил Le Monde, что Имран Алиев принял его во время пребывания в Бельгии. Говорят, что Усман С. М. связался с ним через социальные сети и канал YouTube, созданный его будущей жертвой для решительного осуждения режима Кадырова и по другим причинам", - передает журналист.

"Подозреваемый убедил Алиева и других членов чеченской общины в Европе в том, что он срочно нуждается в медицинской помощи. 29 января двое мужчин вместе с одним из сыновей Али отправились в Менин, бельгийский город на границе с Францией., - сообщает автор публикации. - Эту версию подтвердил руководитель немецкого отделения международной ассоциации "Мир и права человека" адвокат Аслан Арцуев. По его словам, Усман С.М. утверждал, что страдает раком желудка".

"Усман С. М. и Алиев продолжили свой путь в Лилль, когда его сын вернулся в Брюссель. Семья жертвы сообщила о беседах с Усманом С.М. о другом блогере чеченского происхождения Минкаиле Мализаеве, ставшем беженцем во Франции", - говорится далее.

"(...) Спецслужбы задаются вопросом, не являлся ли настоящей целью главного подозреваемого Мализаев. Гипотеза связана с тем, насколько зверски убили Имрана Алиева в его гостиничном номере. Расследование, проведенное судебной полицией Лилля, включает элементы сексуального характера, которые позволяют задуматься о неистовстве насилия, которое на самом деле, возможно, не было обдуманным заранее. Алиев, вероятно, вначале был лишь посредником, позволяющим Усману С. М. приблизиться к Мализаеву, прежде чем нечто непредвиденное внезапно изменило первоначальный план", - комментирует журналист.

"Аудитория Алиева как блогера оставалась, по сути, ограниченной, как и аудитория Мализаева. Деятельность этих оппозиционных блогеров публично осуждалась родственниками Кадырова, в том числе его двоюродным братом и главным советником Адамом Делимхановым, который является членом Государственной Думы Российской Федерации", - подчеркивает издание.

"По словам другого известного чеченского блогера из диаспоры Тумсо Абдурахманова, являющегося беженцем в Польше, Усман С. М. мог быть связан с Делимхановым. Тем не менее, он не предоставляет никаких доказательств", - говорится в статье.

"По данным бельгийских властей, с которыми связалось издание Le Monde, Алиев получил статус политического беженца после первого вето, наложенного бельгийскими службами безопасности, которые хотели пролить свет на его возможные связи с исламистскими кругами".