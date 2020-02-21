Народ из глубинки хочет выжить - почему России так тяжело понять себя и свою экономику

"Существует много теорий о том, почему Россия не развивается в современную рыночную экономику. Одна из них - ресурсная экономика. Но это также может быть связано с преобладанием неофициальной занятости - представляя собой древнюю школу выживания, она не поддается модернизации", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung публицист Соня Марголина.

В городе Новохоперск в Воронежской области многие жители заняты изготовлением пуховых платков и других изделий из козьего пуха и овечьей шерсти. "После краха социалистической всеобщей занятости, который имел катастрофические последствия прежде всего для маленьких провинциальных городов и деревень, старое ремесло оказалось спасательным кругом для тысяч семей", - отмечает издание. Говорят, в этом регионе на пуховых платках зарабатывают себе на жизнь до 70 тыс. человек. Симон Кордонский, председатель экспертного совета фонда поддержки социальных исследований "Хамовники" и заведующий кафедрой местного самоуправления в Высшей школе экономики, говорит, что по ночам в городе проходит оптовая ярмарка, на которой готовые изделия продают цыганам как перекупщикам. При такой занятости люди не платят налоги, сборы и практически невидимы для государства, говорится в статье.

"Невидимая рука российского искусства выживания - главный объект научных интересов Кордонского. Его увлекает все, что в реальной жизни функционирует по своим собственным, неписанным правилам и представлениям о справедливости ("понятиям"). Если бы Кордонский был романтиком, он процитировал бы известные строки поэта-славянофила Федора Тютчева: "Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить" (1866). Однако он не романтик и говорит, что Россия непостижима лишь потому, что к ней применяют не те мерки".

"Ни восторженные сторонники рыночного либерализма, хотевшие в 1990-е годы модернизировать Россию с помощью лома, ни представители уровня власти и управления, не говоря уже о законодателях, не могут, по его мнению, понять реальную ситуацию. Страну попросту едва ли измеряли. Поэтому отсутствуют основы территориального управления и подобающего распределения ресурсов. Кодифицированное право вступает в конфликт с "понятиями" - то есть тем, что примерно можно было бы обозначить как право, основанное на обычае. Однако в соответствии с ним функционирует страна. Поэтому на региональном и муниципальном уровне царит, по словам Кордонского, хаос".

"Эксперты из фонда "Хамовники" на протяжении нескольких лет изучают формы "промысла", самозанятости, которая после развала социалистической государственной промышленности фактически взяла за основу давние ремесла времен феодализма и раннего капитализма, среди прочего и "отход", то есть сезонную трудовую миграцию из деревень и маленьких городов в промышленные центры и столицы. Количество неофициально занятых "отходников" оценивается в 15-20 млн человек. Наряду с "отходом" миллионы самозанятых заняты в так называемой гаражной экономике, от ремонта автомобилей и производства мебели до сдачи в аренду жилых гаражей. Чем меньше рабочих мест в районе, тем больше доля гаражей в фактической занятости", - пишет издание.

"Третья, имеющая немаловажное значение форма промысла, - собирательство. Сюда относится не только сбор ягод и грибов, нелегальное рыболовство или охота на медведей для состоятельных клиентов, но и неофициальное врачевание: колдовство, торговля травами, целительство и религиозные практики, например, шаманизм. Всего в России до 30 млн людей трудоспособного возраста полностью живут в тени на неофициальные доходы, около 8 млн человек - частично (...)", - говорится в статье.

Подобные социальные и экономические отношения после окончания социализма должны были уступить место рыночной экономике, однако, по словам Кордонского, долгожданного превращения в "нормальное" государство с рыночной экономикой и классовой структурой не происходит.

"Причины этому Кордонский видит в двух неотделимых друг от друга феноменах: в ресурсной экономике и сословном обществе. Под ресурсами он понимает не только приносящие доход полезные ископаемые, но и все товары, которые могут "реализовываться, распределяться, храниться и списываться". Товары и деньги в ресурсном государстве являются в свою очередь "ложной реальностью". Органы власти забирают у одних "элементов системы" ресурсы и распределяют их среди других, но таким образом, чтобы "недостаток ресурсов всегда оставался рычагом власти". Функция власти состоит, по его мнению, в манипуляции ограниченными ресурсами".

"По словам Кордонского, ресурсы распределяются государством в зависимости от статуса соответствующего сословия. Каждый получатель со своей стороны отдает часть ресурсов тому, кто их ему дал. (...) По мнению Кордонского, "откат" не нужно путать с коррупцией, которая обычно играет решающую роль в отношениях между государством и рынком. "Откат" скорее можно отождествить с феодальной сословной рентой: каждому в соответствии с его сословием. Кордонский подчеркивает, что парадоксальным образом именно борьба с "несуществующей коррупцией" становится доходным "промыслом" служивых сословий (спецслужб, полиции, юстиции), инструментом перераспределения доступа к государственным ресурсам".

"В любом случае в России функционируют две нормативные системы одновременно: одна официальна и закреплена в современном законодательстве, другая основывается на обычном праве ("понятиях"). Обе сосуществуют в одном пространстве и часто "в одном и том же человеке". По словам Кордонского, эта реальность возникла как обратная реакция на "постоянные попытки модернизации со стороны государства" не позднее эпохи Петра Великого. Следствием этого стало бегство населения от государства в выживание ("промысел"). Поэтому, таков Тезис Кордонского, в России кодифицированное право, которое якобы регулирует экономические отношения, не является легитимным и лишь провоцирует конфликты вместо того, чтобы их решать".

"Неудивительно, что ученые социологи пожимают плечами при упоминании имени Кордонского и называют его дилетантом и чудаком. (...) Но благодаря своим исследованиям, свободным от запретов на выражение мнения, деятельные социологи способствуют тому, что своенравный российский народ с его "понятиями" выходит из тени западных проекций", - заключает Neue Zürcher Zeitung.