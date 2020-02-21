Дженнифер Лопес и Шакира, источник вдохновения или стресса для женщин старше 40 лет?

"(...) Теперь, когда "Супербоул-2020" и его шоу в перерыве остались позади, давайте уделим несколько минут, чтобы поразмыслить о том, что потрясающие выступления и спортивные достижения Дженнифер Лопес и Шакиры значат для зрелых женщин", - пишет Саманта Бреннан, философ и этик, декан колледжа искусств в Гуэлфском университете, Канада, в издании Slate.fr.

"Являются ли 50-летняя J Lo и 40-летняя Шакира источником вдохновения для женщин старше 50 лет? Или они устанавливают планку так высоко, что те чувствуют, что должны выйти из борьбы и сдаться?" - задумывается автор статьи.

"(...) Газета The New York Times написала о физической форме Джей Ло: "Ну, в воскресенье госпожа Лопес показала миру, как выглядит 50-летняя женщина - по крайней мере, свою версию".

"Но это не только вопрос о внешности. Я думаю, что любой может провести различие между людьми, которые зарабатывают на жизнь тем, что выглядят как Джей Ло и Шакира, и теми, кто занимается другими видами деятельности, не включающими в себя выступления перед миллионами людей", - указывает исследовательница.

"Как специалист по феминизму, я думаю, что на самом деле интересно то, что Джей Ло и Шакира являются частью той тенденции, согласно которой женщины находятся в прекрасной форме, поддерживая и продолжая свою программу физической подготовки до 50 лет и страше", - комментирует Бреннан.

"Возможности того, что мы можем сделать в наши 40, 50 и 60, изменились. Это источник вдохновения и позитивного послания для женщин. Речь идет не о внешнем виде, а о силе и психологической устойчивости", - говорится в статье.

"Было время, когда предполагалось, что в возрасте после 40 лет у женщин все ухудшается с физической точки зрения, ведь годы деторождения прошли. Но это не правда", - утверждает автор публикации.

"Одна из моих подруг недавно поделилась фотографиями ее тетушек, сделанными в ее детстве. Увековеченные в свои 40 и 50 лет, они были одеты, как бабушки, которые ходят в церковь, все в жемчугах и шляпах. Сегодня женщины этого возраста, как правило, носят тайтсы для бега и не стыдятся своего безбрачия", - пишет Slate.fr.

"На самом деле, пожилые женщины приходят на смену предыдущему поколению бегунов. Это самая быстрорастущая демографическая группа. Согласно приложению для бега Strava, 40-летние женщины в марафонах бегают быстрее, чем 20-летние", - отмечается в издании.

"(...) Но вернемся к Джей Ло и Шакире. Когда я наблюдала за тем, как Джей Ло слегка касалась сцены и снова прыгала, чтобы продолжить танцы, это было похоже на то, как олимпийские спортсмены выкладываются на соревнованиях. Тот факт, что Джей Ло все еще может выступать на таком уровне в 50 лет, дает надежду всем тем, кто хочет продолжать прогрессировать - в свои 40 и более лет", - отмечает автор статьи.