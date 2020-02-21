Больше веса - больше свиданий

"Не допусти, чтобы тебя назвали "тощей" - такими слоганами некогда рекламировались таблетки для набора веса. Под давлением оказывались и мужчины, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Дама с роскошным декольте склонила голову, и на ее лице как по мановению волшебной палочки засияла прекрасная улыбка, чтобы сообщить миру нечто волнующее: "Я не могу себе позволить быть худой", - таким было послание пышнотелой красотки. Ее звали Ракель Уэлч, и она была американской актрисой, секс-символом и иконой рекламы", - повествует издание.

Чудо-средство, которое рекламировала Уэлч, представляло собой смесь из сахара, масла и витаминов и обещало без труда помочь набрать вес и раздобреть в лице, груди, руках, бедрах и ногах, и все это без "рыбьего жира, сахарных растворов, наркотиков и переедания".

Средства для увеличения веса рекламировали и другие голливудские красавицы. "Если хочешь быть популярной, ты не можешь себе позволить быть худой", - говорила актриса Линда Пек.

"Обещание пышнотелых див всегда было одинаковым: выпей эту таблетку, и ты будешь такой же, как мы. Пышногрудой, пухлой, прекрасной. Пропагандировался идеал красоты, который, по словам социолога Отто Пенца из Венского университета, сформировался уже в начале века: так называемые "песочные часы" - тонкая талия, округлые ягодицы, большая грудь".

"Роскошное тело, имеющее форму песочных часов благодаря корсету, символизировало достаток и статус", - отмечает Пенц.

"В Европе также рекламировались средства для увеличения веса, преимущественно во времена больших лишений после мировых войн. (...) "Sargol превратит худых и тощих в жизнерадостных, счастливых созданий с красивыми формами", - звучал один из слоганов. (...) Средство обещало невероятное: прибавить в весе 17 кг за 40 дней", - говорится в статье.

"В США роскошные формы были таким же символом 1950-х годов, как пышные нижние юбки и Элвис Пресли. Наиболее известной представительницей такого "фигуристого" образа была Мэрилин Монро. Женщина, которая кокетничала, говоря, что вовсе не осознавала своей женской притягательности. "Честно говоря, я никогда не считала свое тело по-настоящему особенным, и до недавнего времени я лишь изредка думала о своей фигуре", - призналась она в 1952 году газете Pageant".

"Монро, как рассказала она изданию, ела на завтрак два сырых яйца, смешанных с теплым молоком, на ужин - жареную баранину, печень или стейк с пятью картофелинами. А на десерт - стаканчик мороженого с теплой сливочной карамелью. Больше всего ее всегда беспокоило то, что она могла не наесться, сказала Монро".

Целевой аудиторией реклам увеличения веса были и мужчины. "С таким пугалом я бы нигде не появилась", - говорила одна из женщин на пляже в рекламе средства Numal в 1951 году. Препарат с железом и дрожжами в составе обещал: "С тех пор, как я прибавил в весе десять фунтов, я хожу на свидания со всеми, с кем захочу".

"В 1970-е годы реклама увеличения веса постепенно исчезла из американских журналов. "Песочные часы" давно сменил другой идеал красоты: андрогинный детский тип фигуры, который идеально олицетворяла англичанка Лесли Хорнби. (...) Благодаря Твигги, рост которой составлял 168 см, а вес 41 кг, мини-юбка приобрела мировую известность и разгорелись жаркие дебаты об анорексии. (...) Времена гордо демонстрируемой пышности прошли. Вместо препаратов по увеличению веса женщины стали прибегать к помощи амфетаминов для похудения до минимального размера. Другие пытались натянуть на себя корректирующее белье. А особенно бесстрашные употребляли чудо-напитки наподобие Prolinn: изобретенную в 1976 году Роджером Линном субстанцию из измельченных рогов животных, сухожилий, костей и других отходов. Ни одна пытка не была для женщин слишком ужасной, чтобы выглядеть, как андрогинная Твигги", - пишет Der Spiegel.