Украинцы избегают вернувшихся из Китая

"Из страха перед коронавирусом во многих городах Украины проходят протесты против размещения там на карантин эвакуированных из Китая граждан. Президент Зеленский призывает к сопереживанию", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"В четверг в аэропорту восточноукраинского Харькова приземлился "Боинг" авиакомпании SkyUp, - повествует журналист Бернхард Клазен. - На борту вылетевшего из китайской провинции Хубэй самолета находились 45 граждан Украины, 27 граждан других государств и 22 бортпроводника. (...) Все пассажиры и экипаж теперь должны быть полностью изолированы от внешнего мира в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах недалеко от Полтавы".

Особой радости по поводу возвращения сограждан на Украине не испытывают - в Новых Санжарах люди вышли на улицу. "По словам учителя иностранных языков Александра, поселок всегда был тихим местом. Но теперь полиция противодействует протестующим, используя даже бронированные автомобили. "Зараженные должны будут жить прямо по соседству со мной. Пусть делают свой карантин в каком-нибудь другом месте", - разгорячился Александр, забыв при этом, что абсолютно не ясно, заражены ли коронавирусом вернувшиеся из Китая".

"Также и в других украинских регионах люди выходят на улицы, опасаясь размещения там вернувшихся из Китая. В селе Винники Львовской области в среду протестовали сотни людей, хотя мэр Владимир Квурт заверил, что в его городе не будет карантина", - передает издание.

"По информации украинской службы ВВС, выступая против карантинного пункта, вышли на улицы и 300 человек в Тернополе, хотя директор местного санатория "Медоборы" уверил, что там не будут размещать вернувшихся из Китая. Персонал санатория уже заявил, что в таком случае не выйдет на работу", - говорится в статье.

"Украинский президент Владимир Зеленский осудил протесты. "Есть другая опасность, - предостерег он. - Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии". "Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера", - добавил президент.

"Активист Владимир Чемерис видит в протестах "возвращение в Средневековье", причина которого, по его мнению, заключается среди прочего в растущем на протяжении многих лет огрубении языка и пропаганде", - передает Die Tageszeitung.