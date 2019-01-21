В Сербии поднимается негодование против власти

"Седьмую субботу подряд тысячи противников авторитарного режима президента Вучича проходят колонной по улицам Белграда, в первый раз то же самое происходит в провинции", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Белграде Жан-Арно Деранс.

"Помимо Белграда, шествия были организованы в двадцати городах. Повсюду митингующие несут баннеры: # 1od5milijona, "Один на пять миллионов". Лозунг является ответом президенту Александру Вучичу, который в начале мобилизации объявил, что он не изменит политику "даже если пять миллионов человек выйдут на улицы", - описывает журналист.

"Протестующие также требуют правды об убийстве лидера косовских сербов Оливера Ивановича, застреленного год назад 16 января 2018 года, а также отставки министра внутренних дел. "Таковы наши общие требования, но в каждом городе добавляются дополнительные причины. Если вы спросите протестующих, то каждый расскажет вам о своих собственных мотивах, побуждающих его выйти на улицу", - говорит Александр Станойкович, член неформального организационного комитета, который пытается структурировать протестное движение.

"Мы хотим жить в нормальной стране. Сегодня весь мир уезжает за границу, так как невозможно найти работу или создать предприятие, не имея карточки Сербской прогрессивной партии", - поясняет студент из Белграда Михайло.

"Как и все Балканские страны, Сербия поражена непрекращающейся волной увольнений, усилившейся в последние годы, несмотря на экономические успехи, провозглашенные правительством ультралиберального премьер-министра Аны Брнабич, которая была уполномочена придать стране "современный" имидж", - комментирует автор статьи.

"Уже тридцать лет как граждане Сербии вынуждены выходить на улицы с требованиями свободы и справедливости. Это движение - наш последний шанс, иначе эта страна исчезнет. Мы выходим на манифестации для нас самих, не для лидера, не для партии, не для левых или правых", - говорит актер Бранислав Трифунович, который выступает перед толпой в начале каждой белградской процессии.

"Режим Александра Вучича опирается на криминальные сети, присутствующие в сербском регионе на севере Косово, но теперь эти сети начинают атаковать всю страну с юга. Там люди чувствуют, что наступил последний момент для того, чтобы попытаться переломить сложившуюся ситуацию", - говорит Йохана Глигориевич, журналистка из еженедельника Vreme, одного из последних выживших оппозиционных изданий.

"Тем не менее, Александр Вучич по-прежнему "переводит стрелки на часах". Весной он может объявить выборы, в надежде на новый плебисцит, благодаря голосованию "глубинной Сербии", то есть тем, кто "обязан" поддержать его партию, - говорится в публикации. "Мы выдвинули свои условия: если выборы не будут свободными и честными, то мы будем их бойкотировать", - утверждает Борислав Стефанович, глава партии "Левые Сербии"

"Проба сил, несомненно, только начинается", - заключает Le Temps.