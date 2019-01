21 января 2019 г. Питер Бейкер | The New York Times Политика США в отношении России? Трамп и его команда могут дать разные ответы "Трамп категорически настаивает на том, что во время его избирательной кампании не было никакого"сговора"с Москвой и что он никогда не работал на Россию. Он регулярно пытается рассеивать подозрения, заявляя, что он сделал больше для противодействия российской агрессии, чем другие президенты недавнего времени. (...) Его слова имеют смысл. Его администрация предприняла действия, которые идут намного дальше, чем действия большей части его предшествеников, включая санкции, высылки дипломатов и усиление военной поддержки Украины. Его администрация отправила на Украину оборонительные вооружения, которые администрация Обамы отказывалась поставлять, а также объявила о выходе из ядерного договора в ответ на нарушения со стороны России", пишет target=_blank>The New York Times . "Однако, по крайней мере, в части этих случаев, говорят нынешние и бывшие чиновники дминистрации, Трамп соглашался с подобными действиями неохотно или под давлением советников или Конгресса. Он предоставлял своим подчиненным публично критиковать действия России, в то время как лично он выражал восхищение Путиным и говорил о готовности быть друзьями. Его недавние действия по выводу войск из Сирии рассматриваются как победа России. И в последней украинской конфронтации он, по крайней мере, на данный момент дал России поблажку", - говорится в статье. "Перед вами - политика, где правительство проводит один курс, а президент - не следует этому курсу, - отмечает Стифен Пайфер, бывший посол на Украине, который сейчас работает в Стэнфордском университете. - Хотя он заявляет, что совершил действия, которые делают его жестче, чем другие президенты, согласно моему впечатлению, он может даже не понимать некоторые из предпринятых им вещей". "Другие аналитики, более сочувствующие положению Трампа, указывают, что другие президенты также пытались поддерживать дружеские отношения с лидерами государств-противников даже на фоне того, как их администрации в то же самое время оказывали давление, - отмечает издание, - подход "хороший полицейский - плохой полицейский", нацеленный на сохранение возможности улучшения отношений". "Политика нынешней администрации в отношении России - а также Китая, Северной, Кореи и Ирана - жестче, чем политика многих ее предшественников?, - указывает Даниель Плетка, старший вице-президент по внешнеполитическим и оборонным исследованиям в Американском институте предпринимательства. По ее словам, критики Трампа отказываются отдать ему должное за те действия, которые он одобрил. "Двойные стандарты, согласно которым все плохое, что происходит - это вина Дональда Трампа, а все хорошее, что происходит - к нему не относится, неоправданны", - говорит она. "В целом, по большей части я на самом деле поддерживаю политику администрации Трампа в отношении России , - заявляет Майкл Макфол, который был послом США в России при президенте Обаме. - Это что касается политики. Проблема в том, что я не вижу никаких доказательств того, что президент Трамп поддерживает эту политику. Как раз наоборот, складывается впечатление, что он занимает прямо противоположную позицию". "По словам критиков, Трамп перечеркивает действия своей администрации тем, что, кажется, принимает отрицания Путиным вмешательства в выборы в противовес докладам собственных разведывательных агентств, - пишет The New York Times.- Они говорят, что он, по сути, отражает взгляды Кремля, принижая значение НАТО и поддерживая советское вторжение в Афганистан в 1979 году". "Что жесткого в каких бы то ни было действиях, которые Трамп предпринял в отношении Владимира Путина? - вопрошает сенатор Марк Уорнер, высокопоставленный демократ от штата Вирджиния в Комитете Сената по разведке. - Он в равной степени ругает как демократов, так и республиканцев. Единственный человек, о ком он никогда не сказал плохого слова - это Владимир Путин". Белый дом отвергает критику. "Президент Трамп неоднократно давал понять, что он не мирится и не будет мириться с российскими злонамеренными действиями, - заявила в электронном письме в воскресенье Сара Хакаби Сандерс, пресс-секретарь Белого дома. - Он предпринял решительные и жесткие действия в отношении России с целью защитить американских интересов и призвать к ответственности Россию за ее поведение, включая существенные санкции". "Большая проблема в политике Трампа заключается в том, что она не складывается в единую картину", - говорит Стивен Сестанович, который был послом в бывших советских республиках в 1990-е. - Если вы видите политику, которая несогласованна, вы не будете ее поддерживать. А если никто не поддерживает ее, насколько жесткой она может быть на самом деле?" "Если говорить об Украине, то в некоторых отношениях администрация Трампа зашла дальше, чем администрация Обамы, - подчеркивает газета. - Наиболее существенно то, что она одобрила поставку в прошлом году более чем 200 противотанковых ракет Javelin , а также трех десятков пусковых установок. Ракеты Javelin, однако, хранятся на базе на Западной Украине далеко от линий фронта. Администрация настаивает на том, что это - оборонительное вооружение и что оно может быть стремительно развернуто в случае нового российского вторжения". "Недавняя военно-морская конфронтация в Керченском проливе стала испытанием для Трампа. Спустя почти два месяца Россия отказывается освободить корабли или моряков. Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе, но затем, - передает издание, - отозвал его в сторонку на саммитовском ужине лидеров и сказал ему, что нужно, чтобы это противостояние разрешилось. Об этом сообщили его советники". "Чиновники администрации разработали несколько вариантов ответных действий, включая ввод новых санкций, усиление военно-морского присутствия НАТО в Черном море, отправку союзнических кораблей для совершения визитов в украинские порты, отправку наблюдателей НАТО или ЕС на бесспорно украинскую территорию, чтобы они служили как средство сдерживания, и размещение невооруженных наблюдателей на украинских кораблях, проходящих через Керченский пролив. До сих пор Трамп не одобрил ни одной из этих мер, отчасти будучи загнанным в угол европейцами, которые не договорились о скоординированном ответе, - говорится в статье. - Однако, как говорят чиновники администрации, ответные меры все еще находятся на рассмотрении. И на этих выходных в Черное море вошел американский эсминец Donald Cook, чтобы донести позицию США до Москвы". Тем временем, говорят аналитики, американская политика остается разделенной из-за несоответствия заявлений Трампа и действий его администрации. "Я не могу не видеть этой дихотомии, - отмечает Пайфер. - Я не знаю, как эту ситуацию можно разрешить". Источник: The New York Times