Тяжелая работа

"Безнадежной миссией" называет немецкий журнал Der Spiegel визит министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в Россию. "В Москве Хайко Маас попытался все-таки спасти договор о РСМД. Однако речь, в том числе и для россиян, давно идет о другом", - пишут журналистки Кристина Хебель и Кристиане Хоффманн.

"Дорогой Сергей", - так обратился немецкий министр к своему российскому коллеге, когда оба политика заняли места в конференц-зале. "Однако Лавров, - замечают авторы статьи, - даже не поднял взгляд, он был занят своими документами".

"Россия может спасти договор", отказавшись от нарушающих ДРСМД крылатых ракет, сказал глава немецкого МИД. Лавров, подчеркивает издание, слушал Мааса "равнодушно".

"То, что министры иностранных дел сидят рядом, практически не смотря друг на друга, многое говорит о состоянии германо-российских отношений, - считают Хебель и Хоффманн. - Здесь царит застой, не только в отношении договора о РСМД, но и касательно украинского конфликта".

Маас передал Лаврову предложение отправить в Керченский пролив немецких и французских наблюдателей, которые документально фиксировали бы проход через него кораблей. "Лавров критически отнесся к предложению. (...) И вообще, пролив всегда был свободен для прохода торговых судов, заявил российский дипломат. Но это, - указывает издание, - не соответствует действительности, в прошлом году украинские корабли не раз не могли пройти через пролив в течение нескольких дней".

Но Маас, констатируют журналистки, "по крайней мере, попытался". "Большего, вероятно, не стоило и ждать. Его поездка скорее служит доказательством того, что работа ведется. Он должен был продемонстрировать, что немцы испытывают все средства - прежде всего в отношении договора о РСМД", - говорится в статье.

"Однако с таким, как Лавров, у призывов Мааса нет шансов, - полагают Хебель и Хоффманн. - Главный российский дипломат, с 2004 года занимающий свою должность, вел себя в пятницу так, как он с удовольствием ведет себя в последнее время на пресс-конференциях. Как учитель ученикам, он в течение нескольких минут объяснял журналистам, что США вовсе не заинтересованы в фактах. (...) Россия, по его словам, предпринимает все для того, чтобы спасти договор - вот образ, который Москва сегодня пытается нарисовать".

При этом, отмечает Der Spiegel, обеим сторонам, вероятно, еще до визита Мааса было ясно, что договор о РСМД вряд ли можно спасти. "Речь давно идет не о соглашении, а о том, кто в итоге виноват в его провале: президент США Дональд Трамп, заявивший о намерении выйти из договора? Или Россия, которая, по мнению НАТО, нарушает его в течение нескольких лет?".

Маас выступил с инициативой, сообщив о проведении в марте в Берлине конференции, посвященной развитию глобальной архитектуры контроля над вооружениями. "При этом, сказал министр, он осознает, что это будет тяжелой работой. Лавров поприветствовал инициативу, однако, - пишет издание в заключение, - явного согласия на участие в конференции России он не выразил".