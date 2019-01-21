Мужчины по-другому испытывают боль

Мужчины обладают лучшей болевой памятью, по крайней мере, кратковременной, - к такому выводу пришли психологи из Канады под руководством Джеффри Моджила из Университета Макгилла в Монреале, сообщает швейцарское издание.

"Добровольцам в возрасте от 18 до 40 лет прикладывали к предплечью горячий предмет, температура которого постепенно росла. Эксперимент можно было прервать в любое время, - пишет журналист Вернер Бартенс. - Некоторое время спустя испытуемые должны были несколько раз сильно сжать кулак, что было довольно болезненно, так как до этого их руки были перетянуты манжетой, препятствовавшей снабжению конечности кровью".

"Когда на следующий день тот же руководитель эксперимента в том же помещении снова причинял боль испытуемым, мужчины ощущали боль значительно сильнее, чем в первый раз. Их стресс-реакция также оказалась сильнее. У женщин, наоборот, такого эффекта не наблюдалось: им боли во второй раз казались даже более слабыми, как будто они к ним привыкли".

"Болевая память удивительным образом оказалась зависима от обстановки, - отмечает издание. - Когда боль мужчинам причинял другой руководитель эксперимента в другом здании, они не ощущали ее сильнее. Для женщин привычность обстановки не играла никакого значения". Подобную взаимосвязь ученые смогли проследить и на примере мышей.

"То, что мужчины реагировали сильнее, нас особенно удивило, - говорит Лорен Мартин из Университета Торонто. - В конце концов, давно известно, что женщины более чувствительны к боли, чем мужчины".

Понимание такого механизма важно и в терапии, в частности, для пациентов с болевым синдромом. "Важно выйти из роли жертвы", - советует Маркус Шильтенвольф из Университетской клиники Хайдельберга.

"В актуальном исследовании негативные воспоминания и соответственно усиление болевых ощущений вызывали помещение и руководитель эксперимента; но в общем понимании это могут быть и места, которые в прошлом были связаны с ощущением боли, неприятные ситуации или люди, чье присутствие вызывает боль", - говорится в статье.

"В эксперименте с мышами животным также блокировали кратковременную память с помощью медикаментов. В результате их стресс-реакция на вторую болевую атаку оказалась такой же, как и в первый раз, то есть обстановка больше не вызывала у них негативных ожиданий", - передает Tages-Anzeiger.