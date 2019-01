21 января 2019 г. Роберт Мендик | The Telegraph Кремль обвиняют в фальшивой наводке, связывающей Сергея Скрипаля с бывшим офицером MI6, стоящим за досье на Трампа Как удалось узнать The Telegraph, "российская разведка создала ложную наводку, связав двойного агента Сергея Скрипаля еще до атаки на него в Солбсери с применением нервно-паралитического агента с бывшим офицером МI6, стоящим за досье на Трампа", - сообщает ЕThe Telegraph. "Теперь высокопоставленные источники полагают, что заговор с целью убийства полковника Скрипаля мог включать "спецоперации" с целью посеять сомнения в правдивости скандального досье, где утверждается, что Дональд Трамп получил поддержку Кремля, - сообщает издание. - За год до попытки покушения на полковника Скрипаля в социальный сети LinkedIn появился загадочный пост, намекавший, что куратор Скрипаля из MI6, имя которого не называется, работал "старшим аналитиком" в фирме Orbis Business Intelligence, стоявшей за составлением досье на Трампа. Одним из сооснователей Orbis был Кристифер Стил, бывший глава российского отделения в MI6, автор досье на Трампа". "Однако как сообщили The Telegraph несколько источников, профиль в LinkedIn - фальшивый, возможно, он вообще никогда нормально не функционировал, и что куратор Скрипаля в MI6 никогда не работал на Orbis. Предполагается, что профиль в LinkedIn был создан ГРУ, российской военной разведкой, которая пыталась убить полковника Скрипаля нервно-паралитическим агентом новичок, - говорится в публикации. Одной из причин могло быть намерение увязать MI6 c убийством Скрипаля и в то же время обозначить возможность того, что за досье на Трампа стоит британская секретная служба". "Создавая эту наводку, они намекают, что MI6 было вовлечено в составление досье или в дело Скрипаля - или и в то, и в другое. Это вносит свой вклад в смятение и вбивает клин между Белым домом и Даунинг-стрит. Это операция именно такого типа, к какому прибегли бы русские, чтобы посеять смятение", - заявил хорошо информированный источник. Появление фейкового профиля на LinkedIn за год до попытки убийства полковника Скрипаля также повышает вероятность того, что план убийства был задуман задолго до него самого, говорится в статье. Расследование, проведенное контртеррористической полицией и службами безопасности, доказало, что атаку с применением нервно-паралитического газа провели два высокопоставленных агента ГРУ - Анатолий Чепига и Александр Мишкин, напоминает издание. "Но существовала и другая версия - она совершенно нелепа и в настоящий момент опровергнута, - пишет The Telegraph, - а именно то, что Кремль вообще не давал приказ убить полковника Скрипаля, а покушение было совершено британскими агентами с тем, чтобы заставить замолчать бывшего офицера российской разведки/ Причина проста. Полковник Сприпаль, согласно этой теории, участвовал в предоставлении информации Кристоферу Стилу, бывшему офицеру MI6, который был соавтором экстраординарного досье на Дональда Трампа, утверждавшего, что потенциальный президент был, по сути, марионеткой Путина (...)". "Но где же доказательство, связывающее полковника Скрипаля с досье на Трампа? (...) Оно пришло в форме гиперссылки в интернете (она больше не работает), которая заставляла предположить, что агент MI6, завербовавший и курировавший полковника Скрипаля, выйдя на пенсию, стал работать на Orbis Business Intelligence, компанию, основанную Стилом", - говорится в статье. Нажатие на ссылку выводило на неработающую страницу, однако в блог-посте от января 2017 года, где эта ссылка содержалась, утверждалось, что куратор Скрипаля является "старшим аналитиком в Orbis Business Intelligence". Пост был написан человеком, называвшим себя просто Oui, передает The Telegraph. "В то время на это утверждение почти не обратили внимания, однако спустя 14 месяцев, когда полковник Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены, эта ссылка обрела новое значение. СМИ, включая The Telegraph, обратили внимание на эту связь и сообщили о ней. Поиск в Google по имени куратора и названию Orbis Business Intelligence выдавал первым результатом страницу куратора в LinkedIn. Стоит ли говорить, что ссылка не работала, что вносило свой вклад в загадку того, кто стоял за ее удалением - возможно, британская разведка", - пишет газета. "Сейчас несколько источников подтверждают The Telegraph, что куратор полковника Скрипаля никогда не делал никакой работы для Orbis. Стил знал его с тех пор, как оба они работали в MI6. Стил управлял российским отделом. Однако ни куратор, ни полковник Скрипаль не предоставляли никакой информации и не оказывали никакой помощи в составления досье на Трампа", - передает издание. "Источники в разведке все более верят в то, что ссылка на LinkedIn была ложно размещена российской разведкой - предположительно, ГРУ - в рамках спецоперации по дезинформации. Причина неясна, но, возможно, по словам информированных источников, целью было подорвать утверждения Стила, сделанные в досье, заставляя предположить, что это был заговор MI6 с целью добраться до Трампа, но в то же время и дискредитировать Скрипаля за год до покушения". "Кроме того, это заставляет предположить, что они уже закладывали базу для попытки покушения, которая должно была состояться более чем через год. Данные о перелетах свидетельствуют, что один из убийц - Александр Мишкин, используя фальшивое имя Александр Петров - прилетал в Соединенное Королевство, по крайней мере, два раза до атаки в Солсбери - один раз в конце 2016 года и еще раз - в марте 2017 года", - напоминает издание. "Источники указали, что если бы куратор Скрипаля - высокопоставленный офицер MI6 - когда-либо работал на Orbis, то он никогда не именовался бы "старшим аналитиком". "Эту должность занимают люди в возрасте чуть за 20, которые только начинают свой путь в этой профессии. Агент, который завербовал Сергея Скрипаля, никогда не назывался бы старшим аналитиком, потому что он намного более опытен", - указал источник. "Хронология действительно важна, потому что эта ссылка в LinkedIn появилась задолго до попытки покушения на Скрипаля, но в то время, когда Кристофер Стил находился под пристальным вниманием в связи с досье. Возможно, что русские уже прокладывали путь к Скрипалю. Они вгоняли клин между Вашингтоном и Лондоном", - добавил источник. "Источники убеждены, что полковник Скрипаль не имеет никакого отношения к досье на Трампа. Связанные с этим сообщения, настаивают они, основывались на странице в LinkedIn, которой, как складывается впечатление, не только не существовало - но, прежде всего, ссылка на нее была размещена подразделением российской разведки, которое провело атаку", - отмечается в публикации. Источник: The Telegraph