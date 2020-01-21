В Канаде переселение Гарри и Меган восприняли настороженно

"(...) Опрос от 9 января, опубликованный в канадской англоязычной ежедневной газете National Post несколько часов спустя после объявления королевской пары о том, что они желают жить независимо, показал, что 61% канадцев хотели бы, чтобы Гарри стал следующим генерал-губернатором Канады, то есть официальным представителем королевы в стране. Однако 15 января новый опрос общественного мнения Института Ангуса Рейда показал, что 73% канадцев отказались оплачивать счета за проживание супругов в Канаде", - пишет корреспондент Le Monde в Монреале Элен Жуан.

"Общая стоимость обеспечения безопасности королевской пары и их ребенка, которую должна предоставить Королевская канадская конная полиция, оценивается СМИ в 1,7 млн канадских долларов (1,17 млн евро), в случае их постоянного проживания. Канадская федерация налогоплательщиков подала петицию с тем, чтобы пожелать Гарри и Меган "удачи в их стремлении стать финансово независимыми", при этом заранее предупреждая, что "эта цель несовместима с использованием денег налогоплательщиков для покрытия их расходов". За одну неделю петиция собрала более 50 тыс. подписей ", - говорится в статье.

"Такая же непримиримость выражается по поводу их будущего иммиграционного статуса: несмотря на то, что Гарри является внуком официальной главы государства Канада, которое входит в Содружество, у него не будет особых льгот. "Закон о гражданстве не предоставляет статус гражданства членам британской королевской семьи", - напомнили канадские чиновники. Если Гарри и его жена хотят получить статус постоянного жителя, то они должны будут соответствовать определенным критериям: возраст, дипломы, знания языка... Годы, проведенные Меган Маркл в Торонто во съемок американского сериала "Форс-мажоры", несомненно прибавят ей несколько очков", - иронизирует Жуан.

(...) Профессор права Университета Лаваля Патрик Тайон говорит, что он сильно "удивлен" тем, "что Канада не тратит ни доллара и не облегчает приезд этой пары". "В конечном итоге возобладает элементарная дипломатическая вежливость", - утверждает он.

"Между тем, в редакционной статье, вызвавшей широкий резонанс, влиятельная газета Glob and Mail попросила премьер-министра Джастина Трюдо отклонить запрос пары на постоянное проживание. "Монархия в Канаде является виртуальной, - поясняет статья, - она здесь не управляет и не проживает. Наши члены королевской семьи правят издалека, они близки нашим сердцам, но находятся вдали от наших домов". Газета открытым текстом пишет о стремлении канадцев к тому, чтобы Елизавета II напоминала им о себе своим изображением на их 20-долларовых банкнотах, но выражает мнение, что проживание ее внука в стране поставит под угрозу уникальную модель "независимой монархии", о которой заявляет Канада".

"(...) Французские канадцы" продолжают "в своем большинстве рассматривать английскую корону как исторический пережиток своего колониального прошлого", - отмечает Марк Шеврие, политолог из Университета Квебека в Монреале.

"Многие квебекцы воспользовались предстоящим переселением "пары Гарри и Mеган", чтобы осудить эту подчиненность прошлой эпохи", - указывает автор публикации.

Еще большую мстительность проявил являющийся сторонником независимости социолог Матье Бок-Котэ, который в своей статье в газете Journal de Montréal выступил с осуждением "этих переростков из британской королевской семьи, мечтающих о судьбе паразитов, погрязших в долгах". И по этому случаю побуждает квебекцев "избавиться от иностранной королевы как главы государства, добиваясь независимости и создавая для себя республику".

"(...) Тем временем, одна фирма по переселению прекрасно воспользовалась случаем, чтобы провести целевую кампанию, - передает издание. - "Вы стремитесь к финансовой независимости? Здесь вас ждет карьера, достойная принца", - провозглашает она в рекламном материале, появившемся канадских газетах.