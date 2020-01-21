В Сенате намечается ускоренная процедура импичмента для Дональда Трампа

"(...) Президент Соединенных Штатов добился своего. График процедуры его импичмента, обнародованный в понедельник 20 января лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом (штат Кентукки), являющимся хозяином повестки дня, действительно служит гарантией процесса, проведенного на скорую руку, дабы побыстрее урегулировать украинский вопрос, возможно, даже до того, как Дональд Трамп выступит с посланием "О положении страны" 4 февраля перед двумя палатами конгресса", - пишет корреспондент Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари.

"Этот процесс представляет собой эпилог украинского дела, пущенного в ход телефонным разговором между президентом США и его коллегой Владимиром Зеленским. Во время разговора Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении своих оппонентов-демократов", - говорится в статье.

"(...) Если рамки, навязанные Митчем Макконнеллом, во вторник будут приняты сенаторами, что должно произойти с учетом того консенсуса, который, по-видимому, преобладает среди республиканцев, то семь делегатов-демократов, готовые отстаивать две статьи импичмента, принятые 18 декабря (превышение полномочий и воспрепятствование работе Конгресса) будут иметь только 24 часа, чтобы представить свои аргументы, которые должны быть изложены в течение двух дней", - отмечает автор статьи.

"После них адвокаты президента будут иметь такое же время для выступления, тоже в течение двух дней, для того, чтобы их опровергнуть. Тогда у сенаторов будет только 16 часов, чтобы допросить обе стороны посредством письменных вопросов, зачитанных председателем Верховного суда Джоном Робертсом, который будет руководить этим специальным трибуналом. Только в конце первого этапа будет задан вопрос о возможном заслушивании новых свидетелей", - пишет Le Monde.

"Речь идет о вопросе, требующем особого внимания, так как тезисы выступлений представителей двух противоположных лагерей уже подробно изложены в предложениях, представленных в Сенате. У демократов, играющих роль прокуроров и адвокатов президента, будет всего два часа, чтобы изложить свои взгляды до голосования в Сенате", - говорится в статье.

"(...) К тому же республиканцы остались глухи к новой информации, предоставленной одним из участников украинского дела, который в настоящее время преследуется американским правосудием. Это находящийся на передовой в борьбе с украинскими властями Лев Парнас, бывший партнер личного адвоката президента Руди Джулиани. Правила, раскрытые Митчем Макконнеллом, уточняют, что любые потенциальные новые свидетели должны быть выслушаны сначала за закрытыми дверями", - передает Пари.

"В случае отклонения новых слушаний, сенаторы немедленно проголосуют по двум обвинительным статьям. Республиканское большинство склоняется к оправдательному приговору для Дональда Трампа, тем более, что для импичмента требуется квалифицированное большинство в 67 голосов. У демократов в Сенате всего 47 голосов из 100", - сообщает журналист.

"(...) Опрос общественного мнения, проведенный CNN, показывает, что большинство респондентов (58% и 57% соответственно) считают, что президент превысил свои полномочия в личных целях и воспрепятствовал расследованию Палаты представителей. Большинство тех, кто хочет, чтобы Сенат проголосовал за импичмент Дональда Трампа, уже более ограниченное (51% по сравнению с 45% тех, кто придерживается противоположных мнений). Для сравнения, в 1999 году, по данным опроса, также проведенного CNN, подавляющее большинство респондентов (63%) высказались против импичмента президента-демократа Билла Клинтона. Последний был обвинен Палатой за лжесвидетельство, направленное на сокрытие внебрачной связи", - указывает автор публикации.