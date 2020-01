21 января 2020 г. Лара Джейкс | The New York Times Вместе с протестами в Южной Америке ширилась и деятельность русских троллей в Twitter, утверждает Госдепартамент США "Глядя на то, как этой осенью в Южной Америке вспыхивали политические беспорядки, чиновники из Государственного департамента США заметили жутко похожую тенденцию в антиправительственных протестах, которые во всем прочем имели мало общего, - передает The New York Times. - В Чили почти 10% всех твитов в Twitter в поддержку протестов в конце октября создавались аккаунтами, про которые с большой долей уверенности можно сказать, что они связаны с Россией. В Боливии, сразу после того, как президент Эво Моралес ушел в отставку 10 ноября, количество твитов, связанных с аккаунтами такого типа, возросло до более 1000 в день тогда, как раньше их было менее пяти.В Эквадоре, Перу, Боливии, Колумбии и Чили в течение одного 30-дневного периода связанные с Россией аккаунты публиковали поразительно похожие сообщения с разницей в 90 минут". "Аналитики Госдепартамента пришли к выводу, что разворачивается кампания за влияние, новое свидетельство глобальной дезинформационной войны (...). Госдепартамент регулярно следит за трафиком в Twitter по всему миру с целью выявления злонамеренных действий, таких как распространение фейковых страниц, пользовательских учетных записей или контента, которые публикуют сообщения, нацеленные на усиление противоречий. (...) "Мы наблюдаем, что есть кто-то, кто влияет на ситуацию, - заявил Кевин О'Рейли, заместитель помощника госсекретаря по надзору за проблемами в Западном полушарии. - Это сделало нормальное разрешение диспутов демократического общества более спорным и более сложным". "По словам высокопоставленных дипломатов, российские усилия в Южной Америке, подробности о которых ранее не сообщались, направлены на разжигание инакомыслия в государствах, которые требовали отставки президента Николаса Мадуро в Венесуэле", - утверждает газета. "В Колумбии (...) в ноябре сотни тысяч протестующих выступили против пенсионных изменений, коррупции и растущего насилия. С тех пор протесты стихли, и в декабре вице-президент Колумбии Марта Люсия Рамирес обвинила Россию и ее союзников в Венесуэле в разжигании акций протеста с помощью кампаний в социальных сетях. В Эквадоре министр внутренних дел Мария Паула Ромо заявила, что антиправительственная кампания в интернете в течение двух недель протестов в октябре по поводу повышения цен на топливо, похоже, проводилась из Венесуэлы и России", - напоминает издание. "(...) Беспорядки в Латинской Америке этой осенью нельзя объяснить каким-либо одним фактором, и неясно, насколько эффективной была связанная с Россией кампания влияния в Twitter. Демонстранты во всех странах представляли разные стороны политического спектра, протестуя против коррупции в правительстве и повышения цен и требуя более качественных услуг. Представители Госдепартамента заявили, что подавляющее большинство связанных с протестами постов в Twitter и других социальных сетях выглядели легитимными", - констатирует издание. "При поддержке более чем 50 других стран администрация Трампа в прошлом году ввела жестокие экономические санкции против правительства Мадуро в Венесуэле, - напоминает издание. - Коалиция поддерживает Хуана Гуайдо, лидера венесуэльской оппозиции, которого большая часть Латинской Америки и других частей Запада считает законным президентом страны. Но контроль Мадуро над страной кажется сильным как никогда, и финансируется тем, что критики называют незаконными нефтяными доходами из России и продажей золота в Турцию. Россия "играет геополитическую роль в этом полушарии против страны, которую они считают своим главным врагом - США, - заявил журналистам в этом месяце Карлос Веккьо, посланник Венесуэлы в Вашингтоне, который представляет оппозиционное движение против Мадуро. - Очень важно, чтобы международное сообщество понимало, что Россия стала важным союзником в поддержке Мадуро, и мы должны учитывать это". "(...) Брет Шэфер, эксперт по дезинформации и СМИ в Alliance for Securing Democracy, инициативе Немецкого фонда Маршалла в США, заявил, что некоторые аккаунты в Twitter, распространяющие дезинформацию в Венесуэле, можно отследить до Агентства интернет-исследований, российской фабрики троллей, которой управляют лоялисты президента Владимира Путина, и которая обвиняется во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года". "Кампании влияния, проводимые связанными с россиянами аккаунтами Twitter в Южной Америке, "являются прокси-элементами для того, чтобы одолеть влияние Соединенных Штатов или либеральных демократий", - заявил другой эксперт, Хавьер Лесака Эскироз, приглашенный ученый в Школе международных и общественных отношений в Колумбийском университете. "В какой-то степени мы можем сказать, что это продолжение холодной войны, которая никогда не заканчивалась", - считает Эскироз. "Анализ, предоставленный Госдепартаментом, не содержит доказательств, что аккаунты в Twitter, которые разжигали протесты в Южной Америке, являются прямыми посредниками российского правительства. Вместо этого их описывают как "вероятно, связанные с российским государством" посредством компьютерного анализа или иного анализа данных, подтверждающих другие правительственные заключения, которые связывают их с Москвой", - указывает The New York Times. "Представитель посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин отказался предоставить комментарии, попросив лишь "реальных доказательств" связанной с Россией кампании дезинформации в Южной Америке. В понедельник после публикации этой статьи Лахонин указал на сделанные в прошлом ответы российских чиновников на вопросы о вмешательстве в протесты, в том числе на ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в ноябре заявил журналистам, что "мы привыкли к тому, что Россию считают заинтересованной во всем, что происходит в мире". "Недавно нас упоминали в контексте ситуации в Чили, - сказал тогда Лавров с легким раздражением. - Я думал, почему же нас не упоминают в отношении событий в Ираке, Ливане и сейчас в Боливии?" Н "В Чили президент Себастьян Пиньера заявил, что иностранные игроки помогли спровоцировать волну протестов и актов вандализма, которые начались в конце октября, ввергнув страну в месячный кризис. Но он не обвинял конкретное правительство или регион. (...) Количество сообщений в связанных с россиянами аккаунтах в Twitter во время антиправительственных акций протеста в Чили было на 9% выше, чем во время кампаний в преддверии праймериз в Демократической партии в прошлом году - как правило, эта тема вызывает большой интерес, как показал анализ Госдепартамента. Анализ показал, что аккаунты в Twitter публиковали сообщения на испанском и английском языках и были ориентированы на чилийскую публику и иностранную аудиторию. Кампания в Twitter #chile, которая была пятым по популярности хэштегом среди 3300 связанных с Россией аккаунтов в Twitter с 23 по 29 октября, в пик протестов, к концу декабря даже не попадала в топ-100, согласно данным Госдепа", - говорится в статье. "Правительство Пиньеры заказало свой собственный доклад, в котором утверждалось, что 31 % постов в социальных сетях в течение интенсивного периода кризиса распространялся из-за границ Чили. Аналитики говорят, что чилийское общество встретило этот доклад с критикой и насмешками, заявив, что он не предоставил убедительных доказательств того, что иностранные игроки играли ведущую роль в разжигании протестов (...)", - отмечается в публикации. "В соседней Боливии, как показывает проведенный Госдепартаментом анализ, твитом, который чаще всего перепубликовывали связанные с Россией аккаунты в течение 24 часов после отставки Моралеса, был пост самого бывшего президента, в котором осуждался "переворот", который, по его словам, произошел. Потом этот твит был удален, но не раньше, чем его опубликовали более 85 тыс. раз. Согласно анализу Госдепартамента, сеть связанных с Россией аккаунтов в Twitter ежедневно генерирует менее пяти сообщений о Боливии. За несколько дней до и сразу после того, как Моралес уступил насильственным протестам и обвинениям в фальсификации выборов, это число резко возросло до более чем 1000 твитов. По сообщениям, в поддержку кампании Моралеса работала российская государственная энергетическая компания - и атаковала его оппонентов в социальных сетях в течение месяцев до выборов 20 октября". "Кампания влияния пережила протесты. Один из аккаунтов, отслеживаемых Госдепартаментом - @FriendsofPutin - в Twitter 12 декабря подверг критике продолжающуюся кампанию давления администрации Трампа на правительство Мадуро. "К сожалению, Вашингтон даже не думает отказаться от курса на свержение законного венесуэльского правительства", - говорится там на английском языке. Анализ Госдепартамента свидетельствует, что этот пост был перепубликован в тот же день такими аккаунтами, как @RussianHeroe и @Putintrump, хотя этих твитов больше нет в аккаунтах. Госдепартамент пришел к выводу, что все три аккаунта, скорее всего, являются российскими "прокси", или ботами и троллями, которые пытаются усилить их послание и не быть отмеченными как фейковые", - сообщается в публикации. (...) Источник: The New York Times