А потом сантехник достал дипломатический паспорт

"В преддверии встречи ведущих политических деятелей и представителей экономики полиция кантона Граубюнден в Давосе задержала двух возможных шпионов из России", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Для шпионов из России Всемирный экономический форум (ВЭФ) начался, по-видимому, еще летом, - пишет журналист Томас Кнелльвольф . - В августе 2019 года в Давосе были обнаружены два предполагаемых российских агента. Их подозревают в осуществлении подготовительных работ для наблюдения за ВЭФ, который начался в понедельник вечером (...)".

"В Давосе на этой неделе встретятся политики и ведущие представители экономики разных стран. Даже если некоторые из них еще отменят свой визит, недостатка в интересных объектах для шпионажа не будет - это прежде всего Дональд Трамп и Ангела Меркель. В очередной раз отказался от участия в форуме Владимир Путин, который в последний раз приезжал сюда одиннадцать лет назад. Российский президент не придает ВЭФ слишком большого значения, сказал один из его представителей".

"Однако в аппарате Путина, кажется, весьма интересуются встречей влиятельных людей. По крайней мере, об этом свидетельствует происшествие, произошедшее в Давосе пять месяцев назад. Тогда внимание органов безопасности привлекли двое мужчин. "В августе 2019 года полицией кантона Граубюнден была осуществлена проверка личных документов двух граждан России", - подтвердила руководительница информационной службы полиции Анита Сенти. По крайней мере один из мужчин сказал, что является слесарем-сантехником. Но у него, как и у его спутника, был при себе российский дипломатический паспорт", - говорится в статье.

"Полицейские Граубюндена по-настоящему насторожились, когда узнали, что рабочие собирались остаться сразу на три недели, с 8 по 28 августа. Это дорогое предприятие для тех, кто якобы зарабатывает себе на жизнь тем, что устанавливает в России трубы и ремонтирует унитазы", - отмечает издание.

"На вопрос о том, почему у мужчин были дипломатические паспорта, Станислав Смирнов, пресс-атташе российского посольства в Берне, ответил: "Люди, получающие дипломатический паспорт, есть не только в российском министерстве иностранных дел". По его словам, предположительно, рабочим было поручено проведение подготовительных работ для программы "Русского дома" во время ВЭФ".

"По данным полиции кантона Граубюнден, подозрительная пара не была аккредитована в Швейцарии в качестве дипломатов, следовательно, не могла бы воспользоваться дипломатическим иммунитетом, если бы была арестована по подозрению в совершении правонарушений, связанных со шпионажем".

"Тем не менее, как единогласно сообщают несколько источников, россияне, чьи документы были проверены полицией, претендовали на особые права, а российские представители и вовсе угрожали дипломатическими последствиями в случае ареста мужчин", - передает автор материала.

"Полиция кантона Граубюнден подключила Берн, была задействована федеральная разведывательная служба. Но в конечном итоге обоих россиян отпустили. Слишком расплывчатыми были их планы в Давосе".

"Те, кто знаком с делом и говорят о нем на условиях сохранения анонимности, считают возможным, что мужчины имели на прицеле ВЭФ. Например, они могли заблаговременно готовить операцию по прослушиванию и хакерской атаке. При этом объектами шпионажа могут являться не только главы других государств и их делегации. ВЭФ приглашает и критиков Кремля, таких как Билл Браудер, которого журнал The New Yorker назвал "российским преступником номер один".

"Давос - это одно из немногих мест, где я могу напрямую поставить представителей российского государства перед фактом нарушений прав человека", - говорит американо-британский инвестор Билл Браудер, который в этом году также направляется в швейцарские Альпы. (...) Браудер говорит, что Россия хочет, чтобы он больше не мог участвовать в форуме в Давосе, но руководство ВЭФ отказывается его исключать".

"Шпионская активность двух мужчин, вызвавших подозрения, не была доказана. "Во время проверки не было обнаружено признаков преступных действий", - написала Анита Сенти из полиции кантона Граубюнден. Поэтому ареста не было, как и запрета на въезд. Оба подозреваемых находились под наблюдением, но смогли беспрепятственно покинуть Швейцарию", - сообщает Tages-Anzeiger.