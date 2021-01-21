Герой борется из тюремной камеры

"В православный праздник Крещения Путин тоже погрузился в ледяную воду, как делают это верующие, чтобы смыть свои грехи. Был ли цвет его плавок намеком на Алексея Навального? Критик Кремля представил опасный для жизни блокбастер", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Возвращение на родину российского борца с коррупцией и оппозиционного политика Алексея Навального - это с самого начала тщательно продуманный реалити-блокбастер, включающий в себя и смертельную опасность для супергероя, - отмечает журналистка Керстин Хольм. - Кроме прибытия Навального на рейсе лоукостера с символичным названием "Победа" его частью стала и цитата из культового российского фильма "Брат-2", с которой Юлия Навальная в коротком видео обратилась из самолета к публике: "Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим". В фильме, события которого разворачиваются в бандитском мире 1990-х годов, эти слова произносит также севшая в самолет россиянка, возвращавшаяся в свою страну из Америки, где ей пришлось заниматься проституцией, и знавшая, что ей придется тяжело".

"Стоило Навальному приземлиться в Москве, как его задержали и на "суде" приговорили к 30 суткам ареста, а его фонд по борьбе с коррупцией опубликовал двухчасовой документальный фильм о становлении президента Путина, но прежде всего о его огромном дворце на побережье Черного моря (...). Дворец, ворота которого с двуглавым орлом напоминают петербургский Зимний дворец, располагает собственной церковью, различными бассейнами, саунами, а также казино, залом с шестом для стриптиза и "комнатой для грязи" площадью 18 кв.м.(...) А в винодельне можно найти золотой ершик для унитаза и золотой держатель для бумаги за 700 и 1000 евро", - передает издание.

Навальный, находящийся в заключении в московском СИЗО "Матросская тишина", заявил, что не жалеет, что вернулся из Германии. Он, по его собственным словам, отказывается мириться с беззаконием, ложью Путина и его друзей. "Система отвечает советскими угрожающими сигналами, - указывает FAZ. - Аэропорт Внуково, где должен был приземлиться самолет "Победы" с Навальным, написал в Twitter, что встречал самолеты из Германии в 1941 году и встретит все самолеты и в 2021 году. В импровизированном зале судебных заседаний в полицейском участке, где Навального приговорили к 30 суткам ареста, на доске, представляющей историю российского МВД, красовался портрет генерального комиссара спецслужб Генриха Ягоды (1891-1938), основавшего систему ГУЛАГа. Такая поддержка репрессивной традиции, вероятно, типична для сегодняшних блюстителей порядка России. Юлия Навальная сообщила, что за ней следят из полицейской машины, постоянно стоящей у ее дома. Наступил 37-й год, а мы и не заметили, написала Навальная".

"День публикации видео совпал с православным праздником Крещения, в который, как считают верующие, все водоемы имеют очищающий эффект, в связи с чем многие россияне погружаются в ледяные пруды или купели, чтобы смыть свои грехи. Это, как и каждый год, сделал и Владимир Путин. То, что при этом на нем были надеты синие плавки, напомнило многим о ставших легендарными синих трусах Навального, на которые те, кто совершил покушение на него, нанесли в Томске нервно-паралитический яд "Новичок". Признак того, что президент пытался избавиться от этого греха?", - задается вопросом автор статьи.

"Навальный разорвал все шаблоны и дал миру героя, которого он ждал, говорит российский публицист Кирилл Рогов. По его словам, даже в Америке Навальный находится на пятом месте в трендах Twitter, будучи "Трампом наоборот". Ситуация, по мнению Рогова, крайне опасна, стоит ожидать, что мафия убьет Навального. Правда, всем ясно, что тогда о Путине будут помнить уже не как о том, кто "вернул" Крым, а лишь как о том, кто убил Навального, потому что тот рассказал о его дворце и о золотом ершике", - пишет Frankfurter Allgemeine.