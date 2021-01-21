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21 января 2021 г.
21 января 2021 г.

Маркус Декер | Frankfurter Rundschau

Партия ХДС предполагает, что за кибератакой на нее стоит Россия

"По оценке партии ХДС, хакерская атака на партийный съезд в субботу была осуществлена Россией. Об этом узнала Редакционная сеть Германии (RND) от ведущих партийных кругов. Сообщается, что имеются соответствующие свидетельства", - передает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Министерство внутренних дел ФРГ не видит в атаке причины для беспокойства. "По информации федерального министерства внутренних дел, в результате DDoS-атаки примерно на час перестал работать сайт партии и, соответственно, прямая трансляция, - сказал представитель ведомства в разговоре с RND. - Трансляция партийного съезда продолжилась на Youtube и по телевидению. (...)".

"Федеральная служба информационной безопасности (BSI) сообщила, что оказывает поддержку всем представленным в бундестаге партиям, в том числе и ХДС в преддверии партийного съезда. На нем присутствовал сотрудник ведомства", - передает Frankfurter Rundschau.

Источник: Frankfurter Rundschau


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