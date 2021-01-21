Чего ожидать в первые 100 дней новой администрации Байдена

"Демократ может быстро уничтожить наследие своего предшественника, особенно в сфере борьбы с климатическими изменениями", - пишет журналист Le Figaro Ролан Горон.

"Первые 100 дней срока задают тон президентства. Четыре года назад Дональд Трамп, едва войдя в Белый дом, объявил о пересмотре соглашения о свободной торговле NAFTA со своими соседними странами, запустил свой проект строительства стены на мексиканской границе, а затем подписал президентский указ, запрещающий въезд для граждан семи стран с мусульманским большинством. Всего за первые три месяца своего пребывания в должности республиканец подписал 24 президентских указа, большинство из которых направлены на наследие, оставленное Бараком Обамой. (...) Демократ Джо Байден, как и его предшественники, воспользуется своими первыми 100 днями во главе Соединенных Штатов, чтобы реализовать отдельные символичные обещания, чему хорошо помогает демократическое большинство, недавно завоеванное в Сенате", - говорится в статье.

"В дни, последовавшие за выборами, Джо Байден немедленно сделал своим главным приоритетом борьбу с пандемией, объявив о создании "целевой группы" по борьбе с Covid-19, уполномоченной разработать план, который будет реализован, как только он вступит в должность. План предусматривает приказ о ношении масок в местах, находящихся под властью Вашингтона - то есть в федеральных зданиях, поездах, самолетах и автобусах, обеспечивающих перевозки между штатами США. Таков способ отличиться от своего предшественника, который всегда отказывался это делать. Новый обитатель Белого дома надеется привлечь на свою сторону губернаторов и мэров страны. Он также поставил цель в первые 100 дней своего мандата ввести 100 млн доз вакцины: "Самая эффективная кампания вакцинации в истории Америки", - обещает он. Демократ выступает за немедленное распределение всех доступных доз, а не за удержание половины доз для вторых инъекций. Он пообещал в течение трех месяцев вновь открыть школы по всей стране ", - указывает автор статьи.

"Из-за пандемии Джо Байден унаследовал пришедшую в упадок экономику. В декабре снова было потеряно 140 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы остался на уровне 6,7% - до кризиса был 3,5%. Избранный президент пообещал запустить масштабный пакет стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов. На повестке дня: новые прямые выплаты семьям на сумму 1400 долларов на человека, продление помощи по безработице и помощь штатам и местным общинам", - пишет Le Figaro.

"(...) Демократ быстро приступит к уничтожению наследия своего предшественника, особенно в сфере борьбы с климатическими изменениями. В частности, избранный президент пообещал в первый день своего срока вернуться к Парижскому соглашению 2015 года, которое его страна официально покинула на следующий день после избрания Трампа. Это возвращение априори вступит в силу 19 февраля. В первое время Байден восстановит примерно 80 экологических правил, отмененных Трампом, и остановит строительство трубопровода Keystone XL, которое возобновил его предшественник. (...) В более долгосрочной перспективе демократ поставил цель добиться углеродной нейтральности к 2050 году, что на этот раз означает принятие решения Конгрессом", - отмечает журналист.

"(...) На международной арене появление Джо Байдена знаменует возвращение Америки, которая, по его словам, "готова вновь возглавить мир". Но по этому пункту изменения могут заставить себя ждать. Среди первых проблем, которые предстоит решить: продлевать или нет договор о ядерном разоружении СНВ-III (New START), подписанный с Россией. Срок действия договора истекает 5 февраля. Вашингтон и Москва спорят об условиях его продления. Еще одним острым вопросом является спасение ядерного соглашения с Ираном. Остальные подписанты рассчитывают, что Джо Байден вернется к этому документу после всех усилий администрации Трампа положить этому конец. Джо Байден пообещал вернуться к соглашению, поставив Ирану жесткие условия", - говорится в публикации.

"Наконец, по китайскому досье администрация Байдена вряд ли серьезно повлияет на торговую политику США. В начале декабря сам Джо Байден подчеркнул свое намерение оставаться твердым в отношениях с Китаем, формируя единый фронт со своими историческими союзниками, такими как Европейский Союз", - резюмирует Ролан Горон.