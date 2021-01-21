"Дворец для Путина" - Навальный атакует шефа Кремля с помощью документального фильма

"Своим фильмом критик Кремля Алексей Навальный заложил бомбу. По кому она нанесет наибольший удар, неясно", - пишет журналист Давид Науэр на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen.

"Это видео - сенсация. Алексей Навальный снял его, когда восстанавливал свое здоровье в Германии после отравления прошлым летом. (...) "Героем" фильма является российский президент. В документальном фильме "Дворец для президента" Навальный утверждает, что глава государства построил для себя резиденцию на побережье Черного моря за 1,2 млрд франков в пересчете на швейцарскую валюту".

"Оппозиционер представил документы, фотографии и даже план здания. Владение располагается на живописном мысе недалеко от города Геленджик - и оно настолько роскошно, что русские цари побледнели бы от зависти, - отмечает издание. - (...)Все это великолепие Путин якобы оплатил деньгами от взяток, которые через сложные структуры фирм вливались в строительство".

"Кремль опровергает обвинения. (...) Однако фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы. (...) Человек сидит в тюрьме - и предъявляет такие обвинения самому могущественному человеку в стране. Подобные истории импонируют россиянам. Герой, отчаянный, сумасшедший - трудно сказать, какое слово подойдет здесь лучше".

"Ясно одно: фильм - это объявление войны Кремлю. (...) "Дворец для Путина" призван разжечь народный гнев, решимость, смелость. Это стратегия максимальной конфронтации. Вопрос в том, кто находится в более выигрышном положении - заключенный или президент", - указывает автор публикации.

"Можно сказать лишь, что многие россияне не имеют особого желания вести политическую борьбу. В местности, где стоит дворец, люди уже давно абсолютно открыто говорят о том, что Путин построил себе роскошное имение. Они немного ворчат, но в остальном лишь пожимают плечами. У каждого есть дача. А уж у Путина она немного побольше", - пишет SRF.