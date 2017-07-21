Эксклюзив: Двое русских, встречавшихся с Трампом-младшим, сфотографированы вместе с "бандитом"

Газета Daily Mail публикует фотографию, на которой два российских лоббиста, оказавшиеся в центре скандала из-за встречи в Trump Tower, разговаривают с Андреем Павловым, который фигурирует в американском и европейском "черных списках" в связи с предполагаемой причастностью к гибели российского юриста Сергея Магнитского.

Юрист из России Наталья Весельницкая и бывший сотрудник советской разведки Ринат Ахметшин присутствовали на встрече с Дональдом Трампом-младшим в июне прошлого года, которая теперь стала источником неприятностей для него и для администрации его отца, напоминает автор статьи Алана Гудмэн.

Теперь выясняется, что в конце апреля 2016 года они были запечатлены на фотографии вместе с Павловым в Европарламенте в Брюсселе, где они хотели организовать показ фильма о "Законе Магнитского", в котором утверждается, что Магнитский не был разоблачителем, а напротив, нес ответственность за финансовую коррупционную схему, в которой он обвинял российских чиновников.

Фильм должны были продемонстрировать в Европарламенте 27 апреля, но показ был отметен из-за протестов. На фото с Весельницкой и Ахметшиным также присутствует режиссер фильма Андрей Некрасов. Кроме того, на мероприятии был Павел Карпов, сотрудник российского МВД, который тоже предположительно причастен к гибели Магнитского.

Издание утверждает, что кадры общения Весельницкой и Ахметшина с Павловым были показаны по российскому телевидению в прошлом году, но на Западе их никогда прежде не видели.

После отмены показа Весельницкая и Ахметшин организовали другую премьеру, в Newseum в Вашингтоне, в июне прошлого года, всего через несколько дней после встречи с сыном Трампа в Trump Tower, пишет Гудмэн.

Павлова считают "консильери" преступной "группировки Клюева", якобы связанной с российским правительством. Американские федеральные прокуроры называют его "ключевым участником" преступной группировки, причастной к хищению 200 млн долларов из российской казны, якобы при содействии российских правительственных чиновников.

Магнитский попал под стражу после того, как он выявил предполагаемое мошенничество, и умер в тюрьме в 2009 году, не получив медицинской помощи, напоминает автор.

Кроме всего прочего, Павлов был назван в Лондонском суде "кандидатом в подозреваемые в убийстве" российского финансиста Александра Перепиличного, скончавшегося при загадочных обстоятельствах в возрасте 44 лет в 2012 году возле своего дома в Великобритании.

Перепиличный, по сообщениям, работал на членов "группировки Клюева", но затем обратился против них и предал огласке документы, свидетельствующие об их причастности к мошенничеству, выявленному Магнитским, говорится далее.

Следствие обнаружило в желудке Перепиличного следы токсинов ядовитого экзотического растения. Павлов встречался с Перепиличным дважды незадолго до его смерти.

"Павлов находился в стране в момент смерти Перепиличного. Он был важным участником организованной преступной группировки Клюева, - сказал на судебных слушаниях представитель страховой компании Перепиличного Legal and General Боб Моксон Браун. - Он несомненный кандидат в подозреваемые в убийстве".

Обвинения по делу Павлову не предъявлялись, и он отрицал любую свою причастность к нему, добавляет автор.