21 июля 2017 г. Джессика Дай, Эд Крукс и Дэвид Шеппард | Financial Times Exxon подает в суд, требуя аннулировать штраф в 2 млн долларов за нарушение антироссийских санкций Компания ExxonMobil подала в суд на министерство финансов США, сообщает Financial Times. "Это попытка добиться отмены штрафа, наложенного из-за обвинений в том, что компания в 2014 году, когда ее возглавлял нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон, "вследствие опрометчивости" не выполняла санкции в отношении России", - поясняют журналисты Джессика Дай, Эд Крукс и Дэвид Шеппард. "Управление по контролю зарубежных активов (OFAC) при министерстве финансов США оштрафовало Exxon на максимальную сумму - 2 млн долларов - по делу, которое оно назвало "вопиющим", - напоминает издание. В иске Exxon просит суд признать "незаконным" заключение OFAC, аннулировать его, а также отменить штраф. Компания также "стремится перманентно воспрепятствовать тому, чтобы OFAC налагало новые гражданско-правовые санкции, связанные с этим предполагаемым нарушением", - сообщают авторы. "В четверг OFAC заявило, что президенты филиалов Exxon в США нарушили санкции, подписав "восемь юридических документов, касавшихся нефтяных и газовых проектов в России с Игорем Сечиным", который находится под санкциями как физическое лицо", - говорится в статье. Ведомство утверждает, что документы были подписаны в мае 2014 года, спустя месяц после введения санкций. С августа 2014 года Exxon убеждала OFAC, что "объявление Сечина [лицом, включенным в санкционный список] воспретило американцам вступать в сделки с Сечиным как с физическим лицом, но не исключило деловых отношений с "Роснефтью" или с Сечиным в качестве представителя, как служащего "Роснефти". "Компания утверждала, что этот взгляд подкрепляли публичные заявления Белого дома и министерства финансов", - пишет издание. OFAC "возразила, что "ясные формулировки" инструкции о санкциях демонстрируют, что нет никакого разграничения между личными и профессиональными интересами Сечина". Источник: Financial Times