21 июля 2017 г. Эрика Соломон | Financial Times Сирийские повстанцы встревожены сообщениями о том, что секретная помощь ЦРУ прекратится Почти четыре года сирийские повстанцы получали помощь по программе ЦРУ, означавшей поддержку Соединенными Штатами их борьбы с режимом Башара Асада. Поэтому сообщения о прекращении программы, на чем настаивала Россия, вызывали гнев и растерянность, пишет журналистка Financial Times Эрика Соломон. По сообщению газеты The Washington Post, Дональд Трамп принял решение прекратить программу ЦРУ в прошлом месяце. Повстанцы, с которыми связалась Financial Times, утверждают, что представители ЦРУ не подтвердили им изменений, и деятелям политической оппозиции, которые встречались с американскими официальными лицами на этой неделе, не дали никаких намеков на изменения. "Пока ничего не подтверждено", - сказал командующий повстанческой Дивизии 101 Хасан Хамадех, передает журналистка. Другой командующий повстанцев, не пожелавший назвать свое имя, сообщил, что американская помощь сокращалась на протяжении последних месяцев, хотя в июне повстанцы получили свое обычное жалование. Но он считает, что решение окончательное. "С ролью ЦРУ покончено", - сказал он. Деятель оппозиции, который тесно сотрудничает с Госдепартаментом США, сообщил, что американские представители давали понять во время встречи на этой неделе, что администрация Трампа в ближайшие месяцы представит новое видение политики Вашингтона в Сирии, говорится в статье. Многие наблюдатели и даже сами повстанцы критиковали тот факт, что средства, поступавшие в рамках этой программы, порой попадали к джихадистам. "Честно говоря, в [сирийское отделение "Аль-Каиды"*] попадало столько оружия и боеприпасов, что, возможно, это даже хорошо", - сказал о сворачивании программы другой представитель оппозиции. При всей критике американской поддержки один из командующих повстанцев сказал, что ее потеря означает, что "Сирия сдалась": с одной стороны - туркам и группировкам "Братьев-мусульман"*, с другой - России и режиму Асада. При участии Назиха Оссейрана *"Аль-Каида", "Братья-мусульмане" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: Financial Times