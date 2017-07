21 июля 2017 г. Джулианна Смит | Financial Times Отклонения от протокола - опасная ситуация для Дональда Трампа Почему вокруг неофициальной встречи президентов Трампа и Путина на саммите G20 поднялось столько шума? "То, с кем и как общаются президенты США в подобной обстановке, может повлечь за собой длительные последствия для внешней политики и отношений США с союзниками и противниками", - поясняет в статье в Financial Times Джулианна Смит, бывший заместитель советника по национальной безопасности США, член совета директоров Center for a New American Security. "Поэтому президенты и члены кабинета всегда следуют комплексу правил, регулирующему общение с иностранными лидерами, - правил, которыми Трамп опрометчиво пренебрег во время встречи с Путиным, продлившейся один час", - продолжает автор. Смит сообщает, что перед международными саммитами помощники президента США составляют два списка - стран, которые попросили о встрече с президентом, и стран, с представителями которых хочет встретиться американская сторона. Вашингтон предлагает другим странам встречи в двух форматах: двусторонняя, длительностью не менее одного часа, и "встреча на ногах", когда два лидера стоя обсуждают 10-15 минут один или два вопроса. "Ни одной стране никогда не предлагают встречи в обоих форматах. Времени слишком мало, а список стран слишком длинный", - говорится в статье. "По той или иной причине, присутствуя на обеде G20, Трамп решил: вне зависимости от того, что несколько месяцев планировала его команда, он отклонится и от ее указаний, и от стандартного протокола и встретится с Путиным во второй раз. Откуда мы знаем, что его команда не спланировала неформальную "встречу на ногах" с Россией на обеде? Она не командировала переводчика, владеющего русским языком", - говорится в статье. Автор считает, что незапланированная встреча Трампа с Путиным весьма настораживает и может иметь опасные последствия. "Самое настораживающее - что президенты России и США встретились без помощников и без американского переводчика", - говорится в статье. "Это обеспечило российской стороне колоссальное преимущество. Это позволило Путину говорить то, чего он, возможно, не сказал бы в присутствии своих помощников или помощников Трампа. Это гарантировало, что не будет официального протокола разговора, что дает России такой же большой контроль над рассказами о нем, как и Соединенным Штатам. Это также позволяет Путину утверждать, что что-то "было искажено при переводе", если, как часто бывает, в будущем он не выполнит обещания, которое дал Трампу. Последний, вероятно, еще пожалеет, что уступил контроль над встречей", - считает Смит. Автор статьи также обеспокоена тем, что встреча продлилась целый час: "Что если Трамп, скандально известный своими пророссийскими взглядами, пообещал отменить санкции, капитулировать по вопросу Украины или игнорировать нарушения Россией прав человека внутри страны? Мы этого никогда не узнаем". Кроме того, Трамп и Путин целый час просидели вместе, и это, безусловно, было замечено ближайшими союзниками США и подало четкий сигнал, что США ценят Россию, замечает Смит. Источник: Financial Times