Голливудские студии вымарывают Путина из двух значимых картин в страхе перед хакерами

"Нервы Голливуда на пределе. Настала эра хакерства", - пишет The Independent.

Автор статьи Кларисса Лафри напоминает о хакерской атаке на Голливуд после выхода фильма "Интервью", посвященного покушению на Ким Чен Ына.

"Неблагоприятное время для фильмов и скандал, который никакая студия не хочет повторить в ближайшем будущем, возможно, объясняют их нынешнюю чрезмерную осторожность по отношению к Владимиру Путину", - говорится в статье.

The Hollywood Reporter утверждает, что российского лидера убрали из сценариев двух крупнейших будущих картин. Первая - это "Красный воробей" (Red Sparrow) студии Fox, в которой Дженнифер Лоуренс играет российскую шпионку, ставшую двойным агентом ЦРУ. Вторая - "Курск" студии EuropaCorp, подлинная история российской подводной лодки, затонувшей в Баренцевом море в 2000 году, весь экипаж которой погиб, пишет Лафри.

Впрочем, журналистка усматривает в ситуации иронию: "Боязнь Голливуда показать Путина в кино кажется противоречащей его нынешнему помешательству на России". Один автор, по сообщениям, встретился несколько раз с Михаилом Горбачевым по поводу возможного байопика, отмечает автор.